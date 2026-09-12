Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
1165

Огненная волна прошла по Украине: ответ за Тольятти дали моментально

magnific.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на 13 российских регионов. Уничтожено 230 воздушных целей. В Тольятти Самарской области из-за атаки БПЛА пострадал мирных житель, повреждены многоэтажные жилые дома. В Таганроге начались пожары на четырёх коммерческих объектах, получили повреждения здания магазинов.

«Противник получит зеркальный ответ на террористические атаки по нашей гражданской инфраструктуре. Будет нанесен массированный удар по критическим военным объектам, ВПК и, конечно же, по элементам системы управления государством и войсками», — сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания ранее объяснил, где находятся стартовые площадки, с которых ВСУ запускают беспилотники для атаки на регионы РФ.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивэксклюзивные новости
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть