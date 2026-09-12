Огненная волна прошла по Украине: ответ за Тольятти дали моментально

Минувшей ночью дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на 13 российских регионов. Уничтожено 230 воздушных целей. В Тольятти Самарской области из-за атаки БПЛА пострадал мирных житель, повреждены многоэтажные жилые дома. В Таганроге начались пожары на четырёх коммерческих объектах, получили повреждения здания магазинов.

«Противник получит зеркальный ответ на террористические атаки по нашей гражданской инфраструктуре. Будет нанесен массированный удар по критическим военным объектам, ВПК и, конечно же, по элементам системы управления государством и войсками», — сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания ранее объяснил, где находятся стартовые площадки, с которых ВСУ запускают беспилотники для атаки на регионы РФ.