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Офицер раскрыл, что делают с попавшими в плен разведчиками НАТО в зоне СВО

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Некоторых иностранных разведчиков, попавших в плен на Украине, обменивают на задержанных за рубежом россиян. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Напомним, британский майор разведки погиб на Украине в результате ДТП, утверждает Минобороны Соединенного Королевства. Погибшим оказался 40-летний майор Пол Уилкс.

Уилкс окончил Королевскую военную академию Сандхерст в 2012 году и всю военную карьеру прослужил в разведывательном корпусе. Он неоднократно направлялся в оперативные командировки, в том числе в Афганистан, за участие в боевых действиях на афганской территории он был награждён двумя медалями.

«Некоторые такие наемники уже были в плену. Есть такое негласное соглашение между разведкой, как правило, попавших в плен разведчиков обменивают на каких-то наших задержанных в Лондоне. Но многие из таких наемников гибнут, конечно», — сказал Матвийчук.

Ранее эксперт отметил, что Лондон отправляет своих наемников на Украину для того, чтобы полностью подмять под себя ВСУ и в будущем получить определённые преференции для восстановления Украины.
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