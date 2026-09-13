Новая невероятная помощь: важное событие подтолкнуло перелом в СВО

В зону специальной военной операции привезли ковчег с мощами великого князя Дмитрия Донского. Одними из первых святыню встретили военнослужащие группировки войск «Запад». В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что принесение ковчега имеет не только религиозное, но и большое символическое значение.

«Это знаковое событие для всего православного сообщества, для Русской православной церкви, для миллионов верующих. Дмитрий Донской, мощам которого получили возможность поклониться наши воины, оказывает помощь в военных делах и принесет скорую победу. Это подтверждено всей русской историей. Дмитрий Донской олицетворяет в себе все 500 лет великого русского государства и уничтожение врагов, ополчившихся на Русь», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что на передовой атеистов нет.

«На линии боевого соприкосновения неверующих нет. Мощи Дмитрия Донского, его образ способны объединить верующих: как мусульман, так и православных и буддистов, — так как этот великий князь являлся одним из родоначальников не только великого русского воинства, но и русского государства. Ситуация на СВО коренным образом меняется, это уже очевидно. Принесение мощей Дмитрия Донского, великого воина, в зону СВО будет неоценимой духовной помощью для бойцов российских Вооружённых сил», — объяснил военный эксперт.

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского были обретены в Архангельском соборе Московского Кремля в августе этого года. Гробницу обнаружили случайно во время реконструкционных работ.