Залез в спальню через окно. Медведи атакуют жителей США, Японии и Словакии

В сентябре 2026 года в центре словацкого города Братно в районе Мартин снова появился бурый медведь: животное ударило лапой 79-летнюю женщину, которая в тот момент находилась на городской площади. Пострадавшую госпитализировали в больницу Мартина, а власти направили оперативную группу с тепловизионными дронами для поиска опасного зверя — и этот случай далеко не единичный. За последние месяцы сообщения о нападениях медведей поступали из Японии, Индии, американского штата Колорадо и других регионов не только нашей страны, но и всего мира. Почему медведи массово выходят на охоту за людьми в этом году — в материале aif.ru.

Восстановление популяции в Словакии обернулось трагедией

История с нападением на жительницу Словакии случайностью не была. В первой половине XX века медведи на территории страны были полностью истреблены, а уже в 1990-е годы экологи приняли решение завезти несколько особей из украинских Карпат, чтобы восстановить экологический баланс. Животные быстро размножились в лесах восточной и северной Словакии — и вместе с ростом популяции начались постоянные нападения животных на людей.

Так, в феврале 2024 года белорусская туристка столкнулась с медведем на туристической тропе в Низких Татрах и погибла, сорвавшись со скалы при попытке убежать. А в августе 2025 года в северной словацкой деревне Гайбе медведь напал на 28-летнего мужчину, который выгуливал собаку в лесопарковой местности. За это время, к сентябрю 2026 года, проблема только выросла в масштабах: медведи начали массово выходить из лесов и нападать на людей в населённых пунктах.

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Крупнейшая популяция медведей в Европе — у Румынии

В Румынии ситуация остаётся одной из самых острых на европейском континенте. По оценкам специалистов, в Карпатах обитает от 10 до 13 тысяч бурых медведей — заметно больше, чем способны прокормить природные угодья, рассчитанные примерно на 4 тысячи особей. Статистика нападений здесь самая высокая в целом по миру: только с февраля 2024 по март 2025 года на румынскую горячую линию поступило 553 сообщения о появлении медведей, 486 из которых — о нападениях на людей. За 20 лет до марта 2024 года нападения медведей в Румынии привели к 26 смертям и 274 тяжёлым ранениям.

Случаев гибели людей от лап бурых медведей в Румынии сотни. Самый вопиющий произошел в июле 2025 года, когда, путешествуя по стране, итальянский мотоциклист погиб на дороге Трансфэгэраш. Медведь стащил его в ущелье и обглодал после того, как турист вышел из машины, чтобы покормить зверя и сделать с ним селфи. В августе этого года жители румынского уезда Ковасна выступили с коллективным обращением к властям: в петиции, адресованной президенту, правительству и парламенту, они потребовали спасти их от чрезмерного количества медведей и отметили, что хищники проникают в дома, школы, больницы и даже на территории воинских частей.

Атака косолапых на Японию

Сегодня Япония переживает самый тяжёлый за последние годы кризис по борьбе с популяциями хищников. С апреля 2025 по март 2026 года жертвами нападений медведей в стране стали 13 человек — рекордный показатель более чем вдвое превысил максимальное число жертв от лап медведей за все прошлые годы. Ещё 225 человек получили тяжелые ранения.

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Весной 2026 года была подтверждена первая за этот год смерть: 55-летняя женщина погибла в префектуре Иватэ. После этого в городе Уцуномия, примерно в 100 километрах от Токио, после появления медведя в городской застройке пришлось закрыть 94 школы, а в июне хищник напал на рабочих сталелитейного завода в Фукусиме, ранив четырёх человек — очевидцы рассказывали, что зверь открыл водопроводный кран и сумел открыть окно на первом этаже, после чего правительство было вынуждено направить войска для помощи в отлове и отстреле животных.

Учёные связывают такой наплыв хищников с быстрым ростом популяции медведей на фоне сокращения сельского населения и неурожаем жёлудей в Японии в 2025 году — по предположениям экологов, именно он выгоняет голодных зверей к людям.

Опасный год в Колорадо

В штате Колорадо в США с начала года также подтвердилось более 10 нападений медведей на людей — это число вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет. Только за одни выходные середины сентября были зафиксированы два случая: одну из американок за руку укусил медведь, пока та находилась в палатке в национальном лесу Рио-Гранде. Другая девушка-подросток получила ранения живота: она находилась в спальне квартиры в Дуранго, куда зверь удивительным образом забрался через окно. А в Канаде, в провинции Британская Колумбия, в августе 2026 года медведь напал на трёхлетнюю девочку на заднем дворе её дома в Мейпл-Ридж. Ребёнка госпитализировали с ранениями головы, шеи и спины — для защиты жителей полиции пришлось застрелить агрессивное животное.

По данным департамента правительства штата Колорадо, засуха, низкий снежный покров и лесные пожары истощили естественные кормовые ресурсы, а потому примерно 17–20 тысяч чёрных медведей стали чаще выходить в жилые зоны. С начала года почти 300 медведей были усыплены, 98 — перемещены в другие среды обитания, но за весь прошлый год эвтаназии подверглись лишь 83 особи.

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Нападают в горных и лесных районах Индии

В индийском штате Уттаракханд в сентябре 2026 года медведь убил двух женщин в отдалённой деревне района Чамоли: 42-летняя Лакшми Деви и 55-летняя Вимла Деви отправились в лесной массив, когда хищник внезапно атаковал их. Спасаясь, Вимла Деви сорвалась со скалы и погибла на месте, а ее сестра, Лакшми Деви, скончалась от ран по дороге в больницу. По имеющимся данным, с 2000 по 2026 год нападения медведей в Уттаракханде унесли 76 жизней, более 2000 получили тяжелые ранения.

В штате Чхаттисгарх ситуация не лучше: там в сентябре медведь убил двух человек, работавших в поле, — 38-летнего мужчину и его 40-летнюю сестру. Тогда местные жители связали агрессию косолапого с недавней гибелью медвежонка: по их словам, потеря детёныша привела самку в ярость.

Специалисты называют разные факторы, из-за которых медведи становятся постоянной угрозой для жителей самых разных стран: в первую очередь, в связи с изменением климата и нехваткой корма хищники начинают искать еду в городах. Еще одна причина — в неконтролируемом росте популяции при сокращении естественных местообитаний.