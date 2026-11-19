Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала, какой будет погода до конца ноября в Москве.

«22 ноября в Москве ожидается понижение температуры воздуха, местами будет отрицательная. И если будут осадки, то это в основном мокрый или просто сухой снег. Но его будет немного и не повсеместно. К концу ноября может сформироваться снежный покров, но вопрос в том, будет ли он устойчивым», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в последние годы в ноябре устанавливался временный снежный покров, но в декабре уходил из-за того, что первый зимний месяц был теплее нормы.

«И сейчас у нас декабрь по прогнозам ожидается с положительной аномалией температуры воздуха. Поэтому, скорее всего, снег, который ляжет в конце ноября, будет временным», — пояснила она.