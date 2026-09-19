Континентальный раскол. Карта мира навсегда изменится из-за Африки

В Восточной Африке земная кора истончилась настолько, что достигла стадии, предшествующей расколу континента. Через миллионы лет здесь может начать формироваться совершенно новый океан. Исследование также объясняет, почему регион так богат окаменелостями древних людей.

В три раза тоньше

Исследователи из американского Колумбийского университета изучили Турканскую рифтовую зону, расположенную на территории Кении и Эфиопии. Для этого они использовали данные высокоточных сейсмических измерений и сопоставили их с информацией о глубинном строении региона.

Результат оказался показательным. Вдоль оси рифта (крупного тектонического разлома) толщина земной коры составляет около 13 км. Дальше от центральной части она превышает 35 км. Иными словами, в зоне растяжения толщина стала в несколько раз меньше, чем по краям.

Это признак так называемого сужения — стадии, при которой растягиваемая континентальная кора начинает заметно истончаться и деформироваться в одном участке. По словам ведущего автора исследования Кристиана Роуэна, истончение делает эту зону слабее и тем самым облегчает дальнейшее растяжение.

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Путь к новому океану

Турканский рифт является частью Восточно-Африканской рифтовой системы. Здесь Африканская плита постепенно разделяется на Нубийскую, расположенную западнее, и Сомалийскую, уходящую на восток.

До собственно раскола Африки на две части еще далеко. Ученые подчеркивают: даже после достижения нынешней стадии до полноценного разделения континенту предстоят миллионы лет. Исследование показывает не начало катастрофического события, а состояние земной коры, которое может привести к нему в очень далеком будущем.

Если растяжение продолжится, континентальная оболочка Земли в конечном счете может разорваться. Тогда магма из мантии начнет подниматься через образовавшиеся разломы и создавать новую океаническую кору. Постепенно впадина сможет заполниться водой, а на месте нынешней суши возникнет новый океанический бассейн.

Авторы исследования называют Турканскую зону первым известным активным континентальным рифтом, где непосредственно наблюдается стадия сужения. Поэтому регион дает редкую возможность изучать процесс, который в других местах уже завершился и оставил после себя океаны.

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Древние люди

У открытия есть неожиданная связь с историей человеческой эволюции. Турканская впадина известна огромным количеством находок древних гоминин — подсемейства семейства гоминид, к которому относят человека разумного, шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших групп. Новая работа предполагает, что богатство местной ископаемой летописи могло быть связано не только с тем, что здесь жили древние предки человека.

Исследователи считают, что тектонические движения около 4 млн. лет назад способствовали формированию впадин и накоплению осадков. Они могли быстрее перекрывать останки животных и древних людей, повышая вероятность их сохранения.

Это не означает, что Восточная Африка обязательно была главным центром расселения древних гоминин. Более осторожный вывод состоит в другом: геология могла сделать регион особенно удобным для сохранения следов прошлого. Получается, один и тот же процесс постепенно меняет континент и одновременно помогает ученым восстанавливать его древнюю историю.