Кидают палки в капканы, чешутся камнями. 10 редких фактов про медведей

Бурый медведь — один из самых крупных наземных хищников планеты, обладающий одновременно и высоким интеллектом, и физической силой. Он может разгоняться до 60 километров в час, переплывать широкие реки, запоминать грибные места на десятилетия и даже пользоваться камнями как орудием для чесания. Чем удивительны бурые медведи, когда в этом году они лягут в спячку и почему в некоторых регионах этот процесс может оказаться под угрозой — рассказываем 10 удивительных фактов о бурых медведях в материале aif.ru.

Не спячка, а зимний сон

Состояние, в которое погружаются медведи зимой, биологи называют не спячкой, как принято среди обывателей, а зимним сном. Разница принципиальная, ведь у настоящих спящих животных, например, ежей, температура тела в этот период может опускаться почти до нуля, у медведя же она снижается незначительно — с 38 до 33 градусов. Этот физиологический процесс позволяет зверю экономить энергию и одновременно оставаться бодрым настолько, чтобы проснуться в случае, если ему грозит опасность. При этом сердцебиение во время сна замедляется с 55 до 9 ударов в минуту, а потребление энергии сокращается на 53%.

Потомство родом из берлоги

Одна из самых удивительных особенностей бурого медведя заключается в способности воспроизводить потомство прямо в берлоге. Медвежата появляются на свет зимой, во время сна медведицы, а роды обычно происходят в январе–феврале. Новорожденные крошечные создания весом 350–800 граммов рождаются слепыми и беспомощными и постепенно растут в период спячки. В помёте обычно 1–2, реже 3–6 медвежат.

Они питаются молоком матери, которое по калорийности втрое превосходит коровье, и растут в тепле берлоги до самой весны — уже весной новое потомство вместе с мамой-медведицей впервые выходит на свет. К моменту выхода из спячки медвежата уже весят 3–4 килограмма, при этом самка приносит потомство в среднем один раз в два-три года.

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Почти что травоядные

Многие считают медведя безжалостным кровожадным хищником — во многом потому, что именно бурые медведи часто нападают на лесников и туристов. Однако около 75% рациона бурого медведя составляет растительная пища: ягоды, орехи, коренья, молодые побеги и трава. Кедровый орех — одно из любимых лакомств: именно в период его созревания медведи активно набирают необходимый жир для зимней спячки. Грибы они тоже любят, причём отдают предпочтение определённым видам, а не всем подряд.

А вот мясная пища для бурых медведей, скорее, исключение: чаще всего это или падаль, или добыча, на которую хищник набрел случайно, хотя рядом с водоемами медведь не откажется от рыбы или мелкого зверя. Именно такое разнообразие рациона помогает бурому медведю выживать в разных условиях.

Мишка — косолапый?

Прозвище родом из сказок, устойчиво закрепившееся за хищником, на самом деле не совсем справедливо. С лапами у него все в порядке, просто походка у бурых медведей особенная: при ходьбе они переставляют одновременно две лапы с одной стороны туловища — переднюю и заднюю. Из-за этого медведь как бы переваливается с боку на бок, и со стороны кажется, что он ставит лапы внутрь и косолапит. При этом когти хищника могут достигать длины 8–10 сантиметров — из-за них бурому медведю тоже бывает нелегко передвигаться.

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Медвежий интеллект

Бурые медведи —животные с высокоразвитым интеллектом. Они обладают отличной памятью и помнят урожайные места на протяжении многих лет, причем этим сообразительность хищников не ограничивается. Зафиксированы случаи, когда медведи, чтобы почесаться, использовали камни, а некоторые особи, чтобы обезвредить охотничьи капканы, бросали в них палки и сучья, чтобы самим не попасться в ловушку.

Рекордсмены по скорости и плаванию

Несмотря на сложившийся образ неуклюжего увальня, бурые медведи — отличные спортсмены. На коротких дистанциях они могут ускоряться аж до 60 км/ч. Помимо этого, они еще и прекрасно плавают и без труда переплывают реки шириной до пяти километров. Правда, взрослые особи по деревьям лазают редко — их вес, который может достигать 600 кг, для веток слишком велик, но молодые медведи довольно ловки.

Чуткое обоняние и дальнозоркость

Главный помощник медведя в поиске пищи — это его обоняние. Хищник может учуять запах гниющего мяса или падали на расстоянии до 2,5–3 километров. При этом зрение у бурых медведей, напротив, развито слабее — они близоруки и полагаются в основном на свои нюх и слух, которые редко подводят хищников. Именно поэтому при встрече с человеком медведь часто сначала принюхивается, а не всматривается.

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Территориальные консерваторы

Бурый медведь не склонен кочевать без необходимости: свой участок площадью от 50 до 400 квадратных километров он воспринимает как собственность и ревностно охраняет его не только от сородичей, но и от туристов, которых воспринимает как угрозу потомству. При этом зверь годами возвращается к одним и тем же местам кормёжки и меняет берлогу только в крайнем случае — если, например, ее затопил сильный ливень или разрушил ураган. С годами у каждой семьи медведей появляются свои тропы и места для спячки, которые они прокладывают поколениями.

Любят «чесальные деревья»

Весной, после выхода из берлоги, у медведей начинается интенсивная линька. Шерсть выпадает клочьями, и зверю это доставляет сильный дискомфорт. Чтобы облегчить зуд, бурые медведи трутся о деревья, на которых потом остаются клочья шерсти. Причем в ход идут не только деревья, но и крупные камни. Такой способ ухода за собой считается одним из самых необычных в животном мире.

Старики-долгожители

В дикой природе бурые медведи редко доживают до 25–30 лет: травмы, болезни и конкуренция за пищу сказываются на продолжительности жизни хищников. Но в зоопарках и заповедниках, где за мишками постоянно ухаживают опытные зоологи и ветеринары, есть полноценное питание, хищники спокойно живут и до 45–50 лет, а некоторые особи доживали аж до 60 лет.