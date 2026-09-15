Будут ли магнитные бури сегодня, 16 сентября 2026 года?

В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Во вторник, 15 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. На среду, 16 сентября, прогноз благоприятный, однако ночью ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30 процентов. Вероятность магнитных бурь — 51 процент. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 19 процентов.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Самочувствие. Ежедневный прогноз магнитных бурь на сентябрь 2026 года Подробнее

Прогноз магнитных бурь по часам на 16 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 3 4 3 3 2 3 3 3 Санкт-Петербург 3 4 3 3 2 3 3 3 Новосибирск 3 3 4 3 3 2 3 3 Екатеринбург 3 3 4 3 3 2 3 3 Самара 3 4 3 3 2 3 3 3 Нижний Новгород 3 4 3 3 2 3 3 3 Казань 3 4 3 3 2 3 3 3 Уфа 3 3 4 3 3 2 3 3 Владивосток 2 3 3 4 3 3 2 3 Волгоград 3 4 3 3 2 3 3 3 Ростов-на-Дону 3 4 3 3 2 3 3 3 Саратов 3 4 3 3 2 3 3 3 Пермь 3 3 4 3 3 2 3 3 Калининград 3 4 3 3 2 3 3 3 Ярославль 3 4 3 3 2 3 3 3 Хабаровск 2 3 3 4 3 3 2 3

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

9 — экстремальный шторм

Источники:

xras.ru