Будут ли магнитные бури сегодня, 14 сентября 2026 года?
В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
В воскресенье, 13 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. На понедельник, 14 сентября, прогноз благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30 процентов. Вероятность магнитных бурь — 46 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 24 процента.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 14 сентября 2026 года
|
|
3:00
|
6:00
|
9:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
0:00
|
Москва
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Санкт-Петербург
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Новосибирск
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Екатеринбург
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Самара
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Нижний Новгород
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Казань
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Уфа
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Владивосток
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Волгоград
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Ростов-на-Дону
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Саратов
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Пермь
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Калининград
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Ярославль
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Хабаровск
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм
Источники:
xras.ru