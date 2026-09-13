Будут ли магнитные бури сегодня, 14 сентября 2026 года?

В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

В воскресенье, 13 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. На понедельник, 14 сентября, прогноз благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30 процентов. Вероятность магнитных бурь — 46 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 24 процента.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Что такое магнитная буря? Подробнее

Прогноз магнитных бурь по часам на 14 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 2 3 2 2 2 2 3 Санкт-Петербург 2 2 3 2 2 2 2 3 Новосибирск 2 2 2 3 2 2 2 2 Екатеринбург 2 2 2 3 2 2 2 2 Самара 2 2 3 2 2 2 2 3 Нижний Новгород 2 2 3 2 2 2 2 3 Казань 2 2 3 2 2 2 2 3 Уфа 2 2 2 3 2 2 2 2 Владивосток 2 2 2 2 3 2 2 2 Волгоград 2 2 3 2 2 2 2 3 Ростов-на-Дону 2 2 3 2 2 2 2 3 Саратов 2 2 3 2 2 2 2 3 Пермь 2 2 2 3 2 2 2 2 Калининград 2 2 3 2 2 2 2 3 Ярославль 2 2 3 2 2 2 2 3 Хабаровск 2 2 2 2 3 2 2 2

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники:

xras.ru