Будут ли магнитные бури сегодня, 13 сентября 2026 года?

Изменения в геомагнитной обстановке Земли могут оказывать влияние на самочувствие некоторых россиян. Для метеозависимых людей aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Солнце бьет. Врач Спахов дал совет, как не болеть при магнитных бурях Подробнее

В воскресенье, 13 сентября, магнитных бурь не ожидается, весь день будет спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30 процентов. Вероятность магнитных бурь — 12 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки плазмы — 58 процентов.

Для снижения влияния магнитных бурь на организм врачи рекомендуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Особое внимание на свое состояние нужно обращать пожилым людям и имеющим хронические заболевания.

Прогноз магнитных бурь по часам на 13 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 2 2 1 1 2 2 2 Санкт-Петербург 2 2 2 1 1 2 2 2 Новосибирск 2 2 2 2 1 1 2 2 Екатеринбург 2 2 2 2 1 1 2 2 Самара 2 2 2 1 1 2 2 2 Нижний Новгород 2 2 2 1 1 2 2 2 Казань 2 2 2 1 1 2 2 2 Уфа 2 2 2 2 1 1 2 2 Владивосток 2 2 2 2 2 1 1 2 Волгоград 2 2 2 1 1 2 2 2 Ростов-на-Дону 2 2 2 1 1 2 2 2 Саратов 2 2 2 1 1 2 2 2 Пермь 2 2 2 2 1 1 2 2 Калининград 2 2 2 1 1 2 2 2 Ярославль 2 2 2 1 1 2 2 2 Хабаровск 2 2 2 2 2 1 1 2

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: https://xras.ru/