Будут ли магнитные бури сегодня, 13 сентября 2026 года?
Изменения в геомагнитной обстановке Земли могут оказывать влияние на самочувствие некоторых россиян. Для метеозависимых людей aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В воскресенье, 13 сентября, магнитных бурь не ожидается, весь день будет спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30 процентов. Вероятность магнитных бурь — 12 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки плазмы — 58 процентов.
Для снижения влияния магнитных бурь на организм врачи рекомендуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Особое внимание на свое состояние нужно обращать пожилым людям и имеющим хронические заболевания.
Прогноз магнитных бурь по часам на 13 сентября 2026 года
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Москва
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Санкт-Петербург
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Новосибирск
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Екатеринбург
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Самара
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Нижний Новгород
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Казань
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Уфа
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2
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Владивосток
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Волгоград
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Ростов-на-Дону
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Саратов
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Пермь
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Калининград
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Ярославль
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Хабаровск
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- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм
Источники: https://xras.ru/