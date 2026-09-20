Ирина Иванникова Примерное время чтения: меньше минуты 50

Будут ли магнитные бури сегодня, 21 сентября 2026 года?

Сюжет Прогноз магнитных бурь по часам на каждый день

Ответ редакции Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В воскресенье, 20 сентября, был спокойный геомагнитный фон. В понедельник, 21 сентября, состояние магнитосферы Земли будет находиться на уровне одного-двух баллов — бурь и геомагнитных возмущений также не ожидается. G4 — очень сильная буря. Врач Спахов — о том, как пережить магнитный шторм Подробнее Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 82 процента. Прогноз магнитных бурь по часам на 21 сентября 2026 года 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 1 2 2 1 1 1 2 2 Санкт-Петербург 1 2 2 1 1 1 2 2 Новосибирск 3 1 2 2 1 1 1 2 Екатеринбург 3 1 2 2 1 1 1 2 Самара 1 2 2 1 1 1 2 2 Нижний Новгород 1 2 2 1 1 1 2 2 Казань 1 2 2 1 1 1 2 2 Уфа 3 1 2 2 1 1 1 2 Владивосток 3 3 1 2 2 1 1 1 Волгоград 1 2 2 1 1 1 2 2 Ростов-на-Дону 1 2 2 1 1 1 2 2 Саратов 1 2 2 1 1 1 2 2 Пермь 3 1 2 2 1 1 1 2 Калининград 1 2 2 1 1 1 2 2 Ярославль 1 2 2 1 1 1 2 2 Хабаровск 3 3 1 2 2 1 1 1 1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм Источники: https://xras.ru/