Будут ли магнитные бури сегодня, 21 сентября 2026 года?
Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В воскресенье, 20 сентября, был спокойный геомагнитный фон. В понедельник, 21 сентября, состояние магнитосферы Земли будет находиться на уровне одного-двух баллов — бурь и геомагнитных возмущений также не ожидается.
Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 82 процента.
Прогноз магнитных бурь по часам на 21 сентября 2026 года
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Москва
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1
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2
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1
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1
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2
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2
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Санкт-Петербург
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1
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2
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2
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1
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1
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2
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2
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Новосибирск
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3
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1
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2
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2
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1
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2
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Екатеринбург
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3
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1
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2
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2
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1
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2
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Самара
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1
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2
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2
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2
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2
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Нижний Новгород
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1
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2
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2
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2
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2
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Казань
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1
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2
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2
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2
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2
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Уфа
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3
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1
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2
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1
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1
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2
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Владивосток
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3
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3
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1
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1
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1
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1
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Волгоград
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1
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2
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2
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1
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2
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2
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Ростов-на-Дону
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1
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2
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2
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1
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2
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2
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Саратов
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1
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2
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2
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1
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2
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2
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Пермь
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3
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1
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2
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2
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1
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1
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1
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2
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Калининград
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2
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2
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1
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1
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1
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2
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2
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Ярославль
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1
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2
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2
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1
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1
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1
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2
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2
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Хабаровск
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3
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3
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1
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2
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- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм
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