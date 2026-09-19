Будут ли магнитные бури сегодня, 20 сентября 2026 года?

В последнее время люди стали больше следить за состоянием магнитного поля Земли. За космической погодой наблюдают не меньше, чем за прогнозом синоптиков. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В субботу, 19 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. На воскресенье, 20 сентября, прогноз также благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 82 процента.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 20 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 3 2 2 2 2 2 2 2 Санкт-Петербург 3 2 2 2 2 2 2 2 Новосибирск 3 3 2 2 2 2 2 2 Екатеринбург 3 3 2 2 2 2 2 2 Самара 3 2 2 2 2 2 2 2 Нижний Новгород 3 2 2 2 2 2 2 2 Казань 3 2 2 2 2 2 2 2 Уфа 3 3 2 2 2 2 2 2 Владивосток 3 3 3 2 2 2 2 2 Волгоград 3 2 2 2 2 2 2 2 Ростов-на-Дону 3 2 2 2 2 2 2 2 Саратов 3 2 2 2 2 2 2 2 Пермь 3 3 2 2 2 2 2 2 Калининград 3 2 2 2 2 2 2 2 Ярославль 3 2 2 2 2 2 2 2 Хабаровск 3 3 3 2 2 2 2 2

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники:

https://xras.ru/