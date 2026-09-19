Будут ли магнитные бури сегодня, 20 сентября 2026 года?
В последнее время люди стали больше следить за состоянием магнитного поля Земли. За космической погодой наблюдают не меньше, чем за прогнозом синоптиков. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В субботу, 19 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. На воскресенье, 20 сентября, прогноз также благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 82 процента.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 20 сентября 2026 года
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Москва
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Санкт-Петербург
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Новосибирск
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Екатеринбург
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Самара
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Нижний Новгород
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Казань
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Уфа
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Владивосток
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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Волгоград
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Ростов-на-Дону
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Саратов
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Пермь
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Калининград
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Ярославль
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3
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Хабаровск
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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2
- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм
Источники: