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Будут ли магнитные бури сегодня, 20 сентября 2026 года?

Категория:  Явления
Ответ редакции
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В последнее время люди стали больше следить за состоянием магнитного поля Земли. За космической погодой наблюдают не меньше, чем за прогнозом синоптиков. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В субботу, 19 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. На воскресенье, 20 сентября, прогноз также благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 82 процента.

Гипертония часто не вызывает никаких симптомов, и, пропустив таблетку, человек не чувствует ни боли, ни других проблем. И в его глазах важность приема лекарств может обесцениваться.
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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 20 сентября 2026 года

 

3:00

6:00

9:00

12:00

15:00

18:00

21:00

0:00

Москва

3

2

2

2

2

2

2

2

Санкт-Петербург

3

2

2

2

2

2

2

2

Новосибирск

3

3

2

2

2

2

2

2

Екатеринбург

3

3

2

2

2

2

2

2

Самара

3

2

2

2

2

2

2

2

Нижний Новгород

3

2

2

2

2

2

2

2

Казань

3

2

2

2

2

2

2

2

Уфа

3

3

2

2

2

2

2

2

Владивосток

3

3

3

2

2

2

2

2

Волгоград

3

2

2

2

2

2

2

2

Ростов-на-Дону

3

2

2

2

2

2

2

2

Саратов

3

2

2

2

2

2

2

2

Пермь

3

3

2

2

2

2

2

2

Калининград

3

2

2

2

2

2

2

2

Ярославль

3

2

2

2

2

2

2

2

Хабаровск

3

3

3

2

2

2

2

2
  • 1-3 – магнитосфера спокойная
  • 4 – небольшие возмущения
  • 5 – слабая буря
  • 6 – средняя буря
  • 7 – сильная буря
  • 8 – шторм
  • 9 – экстремальный шторм

Источники:

 https://xras.ru/

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ОбществоПриродамагнитные буриметеозависимость
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