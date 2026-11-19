Будут ли магнитные бури сегодня, 20 ноября 2026 года?
От колебаний магнитного поля Земли зависит самочувствие многих людей. Для всех, кто хочет заранее знать о возможных рисках, aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
В четверг, 19 ноября, произошла слабая магнитная буря уровня G1 — вторая в ноябре и шестая за осень. Это была ожидавшаяся реакция на небольшую корональную дыру на Солнце: Земля находилась в её зоне действия со вторника, солнечный ветер умеренно усилился, и, видимо, сработал накопительный эффект, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В пятницу, 20 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 25 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 68 процентов.
Метеозависимые люди часто реагируют на магнитные бури, испытывая слабость, недомогание, скачки давления и головные боли. Врачи рекомендуют в такие периоды уделять особое внимание рациону и количеству жидкости, чаще отдыхать и проводить время на улице. Важно также минимизировать стрессы и физические нагрузки.
Прогноз магнитных бурь по часам на 20 ноября 2026 года
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Уфа
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Владивосток
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Волгоград
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Саратов
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1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: