Будут ли магнитные бури сегодня, 19 сентября 2026 года?
Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В пятницу, 18 сентября, был спокойный геомагнитный фон. Для классификации геомагнитных бурь астрономами используется Kp-индекс — показатель, характеризующий геомагнитную активность. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. В субботу, 19 сентября, он будет находиться на уровне двух-трех баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы Земли.
Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 73 процента.
Прогноз магнитных бурь по часам на 19 сентября 2026 года
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3:00
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6:00
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9:00
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15:00
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18:00
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21:00
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0:00
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Москва
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Санкт-Петербург
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Новосибирск
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3
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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Екатеринбург
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3
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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Самара
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Нижний Новгород
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Казань
|
3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Уфа
|
3
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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Владивосток
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3
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3
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3
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2
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1
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2
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2
|
2
|
Волгоград
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Ростов-на-Дону
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3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
|
2
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Саратов
|
3
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2
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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Пермь
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3
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3
|
2
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1
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2
|
2
|
2
|
2
|
Калининград
|
3
|
2
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1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
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Ярославль
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
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2
|
2
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Хабаровск
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3
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3
|
3
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2
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1
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2
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2
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2
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: