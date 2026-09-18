Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
164

Будут ли магнитные бури сегодня, 19 сентября 2026 года?

Сюжет Прогноз магнитных бурь по часам на каждый день
Категория:  Явления
Ответ редакции
0
+
-

Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В пятницу, 18 сентября, был спокойный геомагнитный фон. Для классификации геомагнитных бурь астрономами используется Kp-индекс — показатель, характеризующий геомагнитную активность. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. В субботу, 19 сентября, он будет находиться на уровне двух-трех баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы Земли.

Если с давлением все вроде нормально, а голова болит, то может помочь простое обезболивающее.
Сердечникам и... Врач Спахов назвал правила для хроников в магнитную бурю Подробнее

Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 73 процента.

Прогноз магнитных бурь по часам на 19 сентября 2026 года

 

3:00

6:00

9:00

12:00

15:00

18:00

21:00

0:00

Москва

3

2

1

2

2

2

2

2

Санкт-Петербург

3

2

1

2

2

2

2

2

Новосибирск

3

3

2

1

2

2

2

2

Екатеринбург

3

3

2

1

2

2

2

2

Самара

3

2

1

2

2

2

2

2

Нижний Новгород

3

2

1

2

2

2

2

2

Казань

3

2

1

2

2

2

2

2

Уфа

3

3

2

1

2

2

2

2

Владивосток

3

3

3

2

1

2

2

2

Волгоград

3

2

1

2

2

2

2

2

Ростов-на-Дону

3

2

1

2

2

2

2

2

Саратов

3

2

1

2

2

2

2

2

Пермь

3

3

2

1

2

2

2

2

Калининград

3

2

1

2

2

2

2

2

Ярославль

3

2

1

2

2

2

2

2

Хабаровск

3

3

3

2

1

2

2

2

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники:

https://xras.ru

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоПриродамагнитные буригеомагнитная активностьметеозависимость
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть