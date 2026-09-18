Будут ли магнитные бури сегодня, 19 сентября 2026 года?

Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В пятницу, 18 сентября, был спокойный геомагнитный фон. Для классификации геомагнитных бурь астрономами используется Kp-индекс — показатель, характеризующий геомагнитную активность. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. В субботу, 19 сентября, он будет находиться на уровне двух-трех баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы Земли.

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Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 73 процента.

Прогноз магнитных бурь по часам на 19 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 3 2 1 2 2 2 2 2 Санкт-Петербург 3 2 1 2 2 2 2 2 Новосибирск 3 3 2 1 2 2 2 2 Екатеринбург 3 3 2 1 2 2 2 2 Самара 3 2 1 2 2 2 2 2 Нижний Новгород 3 2 1 2 2 2 2 2 Казань 3 2 1 2 2 2 2 2 Уфа 3 3 2 1 2 2 2 2 Владивосток 3 3 3 2 1 2 2 2 Волгоград 3 2 1 2 2 2 2 2 Ростов-на-Дону 3 2 1 2 2 2 2 2 Саратов 3 2 1 2 2 2 2 2 Пермь 3 3 2 1 2 2 2 2 Калининград 3 2 1 2 2 2 2 2 Ярославль 3 2 1 2 2 2 2 2 Хабаровск 3 3 3 2 1 2 2 2

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники:

https://xras.ru