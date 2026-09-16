Будут ли магнитные бури сегодня, 17 сентября 2026 года?
Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В среду, 16 сентября, был спокойный геомагнитный фон. Для классификации геомагнитных бурь астрономами используется Kp-индекс — показатель, характеризующий геомагнитную активность. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. В четверг, 17 сентября, он будет находиться на уровне четырех-пяти баллов, что соответствует возбужденному состоянию магнитосферы Земли.
Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 56 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 9 процентов.
Прогноз магнитных бурь по часам на 17 сентября 2026 года
|
|
3:00
|
6:00
|
9:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
0:00
|
Москва
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Санкт-Петербург
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Новосибирск
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
Екатеринбург
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
Самара
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Нижний Новгород
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Казань
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Уфа
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
Владивосток
|
3
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
Волгоград
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Ростов-на-Дону
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Саратов
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Пермь
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
Калининград
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Ярославль
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Хабаровск
|
3
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: