Будут ли магнитные бури сегодня, 17 сентября 2026 года?

Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В среду, 16 сентября, был спокойный геомагнитный фон. Для классификации геомагнитных бурь астрономами используется Kp-индекс — показатель, характеризующий геомагнитную активность. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. В четверг, 17 сентября, он будет находиться на уровне четырех-пяти баллов, что соответствует возбужденному состоянию магнитосферы Земли.

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Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 56 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 9 процентов.

Прогноз магнитных бурь по часам на 17 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 5 4 5 4 3 3 3 3 Санкт-Петербург 5 4 5 4 3 3 3 3 Новосибирск 3 5 4 5 4 3 3 3 Екатеринбург 3 5 4 5 4 3 3 3 Самара 5 4 5 4 3 3 3 3 Нижний Новгород 5 4 5 4 3 3 3 3 Казань 5 4 5 4 3 3 3 3 Уфа 3 5 4 5 4 3 3 3 Владивосток 3 3 5 4 5 4 3 3 Волгоград 5 4 5 4 3 3 3 3 Ростов-на-Дону 5 4 5 4 3 3 3 3 Саратов 5 4 5 4 3 3 3 3 Пермь 3 5 4 5 4 3 3 3 Калининград 5 4 5 4 3 3 3 3 Ярославль 5 4 5 4 3 3 3 3 Хабаровск 3 3 5 4 5 4 3 3

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники:

https://xras.ru