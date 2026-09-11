Будут ли магнитные бури сегодня, 12 сентября 2026 года?
Многие сейчас стали уделять больше внимания колебаниям магнитного поля Земли. Космическую погоду отслеживают так же активно, как и обычные метеосводки. Aif.ru приводит подробный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
В пятницу, 11 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, прогноз на конец недели благоприятный: активность Солнца продолжает находиться на низком уровне. В субботу, 12 сентября, с вероятностью 68 процентов сохранится спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность магнитных бурь равна 7 процентам, геомагнитных возмущений — 25 процентам.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 12 сентября 2026 года
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Москва
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Санкт-Петербург
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Новосибирск
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2
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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Екатеринбург
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2
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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Самара
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Нижний Новгород
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3
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2
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3
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3
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1
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1
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2
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Казань
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Уфа
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2
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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Владивосток
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2
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2
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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Волгоград
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Ростов-на-Дону
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Саратов
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Пермь
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2
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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Калининград
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Ярославль
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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1
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2
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Хабаровск
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2
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2
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3
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2
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3
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3
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1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: