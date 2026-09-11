Будут ли магнитные бури сегодня, 12 сентября 2026 года?

Многие сейчас стали уделять больше внимания колебаниям магнитного поля Земли. Космическую погоду отслеживают так же активно, как и обычные метеосводки. Aif.ru приводит подробный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В пятницу, 11 сентября, была спокойная геомагнитная обстановка. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, прогноз на конец недели благоприятный: активность Солнца продолжает находиться на низком уровне. В субботу, 12 сентября, с вероятностью 68 процентов сохранится спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность магнитных бурь равна 7 процентам, геомагнитных возмущений — 25 процентам.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 12 сентября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 3 2 3 3 2 1 1 2 Санкт-Петербург 3 2 3 3 2 1 1 2 Новосибирск 2 3 2 3 3 2 1 1 Екатеринбург 2 3 2 3 3 2 1 1 Самара 3 2 3 3 2 1 1 2 Нижний Новгород 3 2 3 3 2 1 1 2 Казань 3 2 3 3 2 1 1 2 Уфа 2 3 2 3 3 2 1 1 Владивосток 2 2 3 2 3 3 2 1 Волгоград 3 2 3 3 2 1 1 2 Ростов-на-Дону 3 2 3 3 2 1 1 2 Саратов 3 2 3 3 2 1 1 2 Пермь 2 3 2 3 3 2 1 1 Калининград 3 2 3 3 2 1 1 2 Ярославль 3 2 3 3 2 1 1 2 Хабаровск 2 2 3 2 3 3 2 1

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники:

https://xras.ru