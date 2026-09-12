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НАТО лишили глаз в Одессе: главная новость СВО 12 сентября

magnific.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Российские военные в ночь на 12 сентября нанесли удар по стратегически важному для ВСУ объекту в Одесской области. Этот терминал использовался для приемки поступающего из-за рубежа оружия и боеприпасов. Еще одной целью атаки стали объекты портовой инфраструктуры, задействованные в хранении военных грузов.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, что вместе со стратегическими запасами ВСУ были уничтожены радары большой дальности Thales и Leonardo.

«В Одесской области были не только уничтожены стратегические запасы ВСУ в виде горюче-смазочных материалов и продукции двойного назначения, также был нанесён удар по “глазам” НАТО. Были уничтожены радары большой дальности Thales и Leonardo, которые передали на Украину итальянские партнеры НАТО. В результате одесская группировка ослепла и не способна отражать российские атаки», — рассказал он.

По словам военного эксперта, этот удар по натовским комплексам стал также ударом по репутации производителей этого вооружения.

«Хвалёное вооружение НАТО и Италии потерпело полное поражение, проявило несостоятельность. Сейчас продавать эту военную технику на мировых рынках будет крайне проблемно, так как комплексы Thales и Leonardo вряд ли кому-то уже понадобятся после того, как всё мировое военное сообщество наблюдало, как их уничтожали российские Вооружённые силы», — рассказал собеседник издания о последствиях ударов российских военных.

Как стало известно, российские военные также нанесли удары в порту «Черноморск» по двум сухогрузам, доставившим вооружение и военную технику для ВСУ.

Таким образом, ночной удар по Одесской области стал поражением не только для противника, но и для его итальянских партнеров. ВСУ потеряли стратегические запасы ГСМ, продукции двойного назначения и радары Thales и Leonardo. Партнеры, предоставившие Киеву эти радары, потеряли мировой рынок вооружения, поскольку их комплексы оказались беспомощными перед российскими ударами.
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