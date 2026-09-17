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Наследник Hermès Николя Пюэш потерял долю в 10 млрд долларов

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Представитель семьи, владеющей модным домом Hermès, Николя Пюэш столкнулся с необъяснимой пропажей собственного пакета акций предприятия. Как сообщает информационное агентство Reuters, стоимость утраченных ценных бумаг на данный момент оценивается в сумму около 10 миллиардов долларов.

По информации из осведомленных источников, наследник обнаружил отсутствие активов лишь в 2022 году. Это произошло сразу после того, как он прекратил деловые отношения со своим прежним управляющим Эриком Фреймоном.

В 2025 году Пюэш официально потребовал возмещения ущерба от лиц и организаций, которые, по его мнению, могут быть причастны к исчезновению акций. Среди ответчиков в судебном разбирательстве значатся холдинг LVMH, его руководитель Бернар Арно, а также аффилированные с ними структуры.

Ранее сообщалось, что основатель модного дома Giorgio Armani Джорджо Армани завещал своим наследникам провести поэтапную продажу либо первичное публичное размещение акций компании. В своем завещании модельер указал и предпочтительных покупателей, которыми стали LVMH, косметический гигант L'Oréal и производитель оптики EssilorLuxottica.
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