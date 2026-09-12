Началась изоляция Одессы: порты обесточены, суда взрываются на полном ходу

О серии ударов «Геранями» по портовой инфраструктуре черноморского побережья сообщают очевидцы. По данным Минобороны РФ, в порту Черноморск и в районе Одессы поражены три судна, связанные с украинской армией.

«Черноморские украинские порты сейчас уже испытывают затруднения. Мы не только бьем по портовой инфраструктуре, подъездным путям, разгрузочным площадкам, мы полностью обесточиваем их. Они сегодня используют дизели, дизель-генераторы, потому что центральное электроснабжение практически для них уже недоступно. Наша цель — изолировать через эти разрушения порты Украины от моря», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания объяснил, что изоляция украинских черноморских портов решает ряд важных задач.

«Эти порты перестанут осуществлять логистику, перестанут работать на погрузку, разгрузку, перестанут выполнять роль центров поступления. Во-первых, Киев лишится валюты за оплату этих услуг, во-вторых, мы полностью отрезаем ВСУ от поставок западного вооружения морем», — уточнил он.

Матвийчук особо подчеркнул, что на нынешнем этапе стоит главная задача — полностью обесточить эти порты и не дать возможности восстановить энергоснабжение.