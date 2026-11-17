Суд в Екатеринбурге постановил арестовать главу реабилитационного центра «Верный шаг» Александра Стегнеева и сотрудника рехаба Максима Першикова по делу о незаконном лишении свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Оба обвиняемых будут находиться под стражей до 28 декабря 2026 года включительно. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами в течение трех суток», — сказано в публикации.

Александра Стегнеева обвиняют по статьям о похищении человека и истязании. В то же время Максим Першиков, по версии следствия, причастен к незаконному лишению свободы двух или более человек группой лиц по предварительному сговору.

Согласно данным следствия, преступления совершили в селе Горный Щит и Белоярском районе Свердловской области.

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