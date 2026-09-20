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На берегу океана нашли редкую черепаху с двумя головами

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На берегу Атлантического океана в американском штате Массачусетс впервые за пять лет обнаружили редкую ромбовидную черепаху, имеющую две головы, написал журнал People, публикацию которой перевёл aif.ru.

Её нашли на мысе Кейп-Код. Речь идёт о детеныше весом всего 5,2 грамма. Его привезли в местный центр помощи диким животным. Ветеринары диагностировали у пресмыкающегося редкую аномалию развития — бицефалию. Речь идёт об отклонении, при котором на одном теле формируются две головы.

Сотрудники центра, в который доставили черепаху, отметили, что будут внимательно наблюдать за детенышем и работой его частей тела. В статье уточняется, что за последние пять лет имел дело лишь с двумя аналогичными случаями.

Специалисты отмечают, что изучение подобных аномалий позволяет узнавать больше об анатомии и физиологии этих пресмыкающихся.

Напомним, в феврале стало известно, что в американском штате Вайоминг 11-летний мальчик во время поисков красивых камней на пляже обнаружил окаменелость черепахи возрастом более 48 миллионов лет. Ребёнок пришел к берегу вместе с бабушкой и дедушкой, где они начали собирать камни. Там они увидели белые раковины, похожие на моллюсков. После находки передали экспертам, которые провели анализ и определили их возраст.
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ОбществоАтлантический океанредкие животныечерепахаСША
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