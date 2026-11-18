Во Флориде 68-летний Джозеф Канчелларе стал фигурантом уголовного дела из-за почтовой открытки, направленной знакомой женщине, с которой он поддерживал общение более двух десятилетий. Как сообщает CBS News, правоохранительные органы подозревают мужчину в умышленном нанесении арахисовой пасты на содержимое конверта, зная о тяжелом аллергическом заболевании потерпевшей.

Вскрыв корреспонденцию, женщина обнаружила внутри субстанцию коричневого цвета и сразу заметила опасный аллерген.

Она убрала конверт, позвала на помощь и предприняла попытки смыть вещество с кожи. Несмотря на предпринятые действия, кисти рук покрылись характерной сыпью, а дискомфортные ощущения сохранялись на протяжении шести часов.

Личность отправителя удалось установить благодаря почтовым маркам с индивидуальным кодом. Следователи определили автомат, в котором они были приобретены, и проанализировали банковскую транзакцию, оплаченную картой подозреваемого.

Кроме того, устройство произвело фотосъемку покупателя, а на полученном снимке мужчину опознали как пострадавшая, так и несколько общих знакомых.

Установлено, что Канчелларе был прекрасно осведомлен о состоянии здоровья женщины. Их семьи поддерживали тесные связи на протяжении многих лет, регулярно посещая кафе, где потерпевшая тщательно изучала состав заказываемых блюд. По предварительной версии следствия, инцидент мог быть связан с тяжелым бракоразводным процессом мужчины.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Ему предъявлены обвинения в нападении с использованием опасного средства и создании угрозы жизни и здоровью другого человека.

Ранее сообщалось, что насильно выданная замуж пакистанка случайно отравила 17 родственников.