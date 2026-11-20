Конные экипажи прекратят работать на улицах Нью-Йорка к 1 июня 2028 года. Соответствующий закон подписал мэр города Зохран Мамдани, сообщила пресс-служба мэрии.

Документ назвали «законом Романча» в память о 18-летнем Романче Махаджане, погибшем в аварии с конным экипажем в Центральном парке 17 июня 2026 года.

«На протяжении 150 лет конные экипажи были неотъемлемой частью Центрального парка. Сегодня мы закрываем эту главу», — заявил Мамдани.

Власти собираются помочь примерно 200 работникам отрасли, включая владельцев лицензий, кучеров и сотрудников конюшен. Им предложат выкуп лицензий, профессиональную переподготовку и содействие в поиске работы. Полный план поддержки представят к апрелю 2027 года.

После запрета лошадей готовы принять приюты и организации по спасению животных. Кроме того, мэр поручит изучить возможность использования в парке электрических карет и велосипедов с электроприводом.

Городской совет поддержал законопроект 22 октября. Профсоюз транспортных работников, представляющий владельцев и водителей экипажей, ранее заявил о намерении добиваться приостановки закона через суд.

Ранее сообщалось об обрушении дома в Нью-Йорке. Жертвами стали 2 детей и 6 взрослых.