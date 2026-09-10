Итоги нового исследования. «Российская газета» увеличивает аудиторию

Mediascope опубликовал результаты новой волны национального исследования аудитории прессы National Readership Survey (Исследование аудитории печатных изданий) за март–июль 2026 года. Согласно результатам исследования, «Российская газета» сохраняет заметные позиции среди общероссийских ежедневных общественно-политических газет*.

Результаты исследования показывают положительную динамику аудитории «Российской газеты». Один ее номер читают 912,7 тысячи человек**.

Издание продолжает привлекать читателей, несмотря на изменения медиапотребления и развитие цифровых форматов. За полгода газету открыли 10,4 миллиона человек — 8,9% населения страны**.

При этом «Российская газета» за одну волну прибавила 87 тысяч читателей номера, плюс 10,6%. Полугодовая аудитория выросла на 260 тысяч человек***.

За этими результатами — многолетняя история. «Российская газета» выходит с 1990 года и является изданием, после публикации в котором вступают в силу законы страны. Газету читают те, кто применяет эти законы и живет в соответствии с ними: руководители, юристы, госслужащие, предприниматели и другие читатели, для которых важна информация из первоисточника.

Для рекламодателей и партнеров аудитория газеты представляет ценность благодаря регулярному контакту читателей с печатным изданием. Читатель взаимодействует с газетой непосредственно и уделяет время материалам, что сохраняет значение печатной прессы в условиях меняющегося медиапотребления.

Новые данные национального исследования позволяют оценить текущую аудиторию «Российской газеты» и ее динамику среди ежедневных общественно-политических изданий.

Справка

Mediascope National Readership Survey (Исследование аудитории печатных изданий) — национальное исследование читательской аудитории прессы, отраслевой стандарт медиаизмерений в России.

*Сравнение среди общероссийских ежедневных общественно-политических газет: «Российская газета», «Коммерсантъ», «Известия», газета РБК, «Московский Комсомолец. Ежедневка»

**Mediascope National Readership Survey (Исследование аудитории печатных изданий), Россия, март — июль 2026, средняя аудитория одного номера, аудитория за полгода

***Mediascope National Readership Survey (Исследование аудитории печатных изданий), Россия, декабрь — апрель 2026, март — июль 2026, средняя аудитория одного номера, аудитория за полгода