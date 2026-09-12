Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
245

В Кабардино-Балкарии нашли тело 16-го погибшего при обвале в ущелье Безенги

ГУ МЧС России
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Спасатели обнаружили тело шестнадцатого альпиниста, погибшего в результате схода снежно-ледовой массы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человек. Судьба одного альпиниста остается неизвестной», — рассказали в ведомстве.

По данным экстренных служб, найденные останки были эвакуированы вертолетом в Нальчик и переданы следственно-оперативной группе.

В настоящее время поисково-спасательные работы в горном районе приостановлены. Причиной стали резкое ухудшение погодных условий и высокая вероятность повторного схода лавин на фоне сложного пересеченного рельефа.

Возобновление активных действий на местности запланировано на воскресенье, 13 сентября, с наступлением светлого времени суток.

Известно, что стихийное бедствие произошло 6 сентября в районе горы Мижирги. Через день было обнаружено тело первого пропавшего, а накануне спасатели сообщили о находке 15-го погибшего.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоМЧС РоссииКабардино-Балкарияпоисковые работысход лавиныпогибшие альпинисты
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть