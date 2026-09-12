В Кабардино-Балкарии нашли тело 16-го погибшего при обвале в ущелье Безенги

Спасатели обнаружили тело шестнадцатого альпиниста, погибшего в результате схода снежно-ледовой массы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человек. Судьба одного альпиниста остается неизвестной», — рассказали в ведомстве.

По данным экстренных служб, найденные останки были эвакуированы вертолетом в Нальчик и переданы следственно-оперативной группе.

В настоящее время поисково-спасательные работы в горном районе приостановлены. Причиной стали резкое ухудшение погодных условий и высокая вероятность повторного схода лавин на фоне сложного пересеченного рельефа.

Возобновление активных действий на местности запланировано на воскресенье, 13 сентября, с наступлением светлого времени суток.

Известно, что стихийное бедствие произошло 6 сентября в районе горы Мижирги. Через день было обнаружено тело первого пропавшего, а накануне спасатели сообщили о находке 15-го погибшего.