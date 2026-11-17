Майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана победил во Всероссийском конкурсе МВД «Народный участковый — 2026» и получил автомобиль УАЗ «Патриот», сообщает KP.RU.

Победителя также наградили медалью МВД России «За доблесть в службе», ведомственным нагрудным знаком и почётной грамотой. Итоги конкурса объявили 17 ноября, в профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции.

Второе место занял капитан полиции Александр Резанов из Вологды, третье — лейтенант полиции Ирек Ситдиков из Татарстана.

Финалисты прошли трёхдневные испытания на базе ВИПК МВД России в Домодедове. Они демонстрировали знание законодательства, сдавали физические нормативы, участвовали в стрельбах и показывали боевые приёмы борьбы.

Минликаеву 41 год, последние 12 лет он работает участковым в Калтасинском районе Башкортостана. На его участке находятся семь сёл, в которых живут более трёх тысяч человек.