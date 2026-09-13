Макаревич дважды опозорился, говоря об освобождении Освенцима

Андрей Макаревич* допустил сразу две фактические ошибки, рассуждая об освобождении нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). Соответствующий пост появился в соцсетях.

Музыкант заявил, что американские войска вошли в Аушвиц, и приписал президенту США Гарри Трумэну фразу о необходимости документировать происходившее в лагере. Однако Освенцим 27 января 1945 года освободили советские военнослужащие — части 60-й армии 1-го Украинского фронта Красной армии.

Кроме того, в день освобождения лагеря Трумэн еще не занимал пост президента США. Главой государства был Франклин Рузвельт. Трумэн стал президентом только 12 апреля 1945 года после смерти Рузвельта.

Пользователи соцсетей иронично подчеркнули допущенные неточности.

«Оказывается Макаревич потрясающий знаток истории. Правда, Аушвиц освобождали советские войска, а Трумэн тогда вовсе не был президентом», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь высмеял подмену американских президентов: «Легким движением руки Рузвельт превращается… Рузвельт превращается… превращается Рузвельт… в Трумэна».

Ранее дом лидера рок-группы «Машина времени» Макаревича попал под обстрел в Израиле.

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов