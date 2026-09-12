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Ликсутов: в Осеннем велофестивале поучаствовали более 65 тысяч человек

пресс-служба Транспортного комплекса
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В Москве 12 сентября прошёл Осенний велофестиваль. По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, участники преодолели маршрут от Воробьёвых гор через Бережковскую набережную и совершили круг по Садовому кольцу.

В велофестивале поучаствовали более 65 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году. Любители велопрогулок всех возрастов преодолели маршрут по перекрытым автомобилей центральным улицам и набережным столицы. Чтобы участникам было удобнее, движение организовали тремя последовательными колоннами. Для создания праздничной атмосферы и поднятия настроения, по всей дистанции расположили тематические музыкальные точки.

В стартовом городке для москвичей и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу. Посетители могли сделать яркие снимки в фотозонах, потренироваться на интерактивных велосимуляторах, испытать удачу на колесе фортуны и поучаствовать в розыгрышах подарков от партнёров фестиваля. А в мобильных веломастерских всем желающим бесплатно предлагали проверить и обслужить свой велосипед.

На главной сцене в течение дня выступали танцевальные коллективы, духовой оркестр и артисты проекта «Музыка в метро». Завершился музыкальный блок концертом группы Filatov & Karas - он стал главным событием музыкальной программы.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем интерес москвичей к активному и здоровому образу жизни. Городские велозаезды стали уже доброй традицией: вслед за весенним и ночным стартами Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников и празднично подвел итоги теплого сезона», - сказал Максим Ликсутов.

Следить за новостями и анонсами будущих событий можно на официальном сайте Московских велофестивалей. Следующим велопраздником, который завершит сезон Московских велофестивалей этого года, станет 2-й Детский велофестиваль. Он состоится 13 сентября на Цветном бульваре.
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