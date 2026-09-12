Важен цвет. Преступники остались на свободе из-за нехватки желтых конвертов

В Берлине осужденные преступники несколько недель могли оставаться на свободе дольше срока: прокуратура не могла отправлять им повестки о начале наказания. Причиной стал дефицит особых желтых конвертов, обязательных для официальной доставки бумаг.

Бумажная проблема

Речь идет не о привычных почтовых конвертах. Желтые конверты используются в ФРГ для официальных доставок в судебной и ведомственной переписке. Направлять через них можно судебные решения, повестки и другие документы, требующие подтверждения вручения.

Для прокуратуры Берлина эти конверты нужны, в том числе при направлении осужденному уведомления о дате и месте начала отбывания наказания. После доставки почтальон заполняет специальное двухстраничное подтверждение. Документ возвращается в ведомство и подшивается в материалы дела. Кара после смерти. Казнивший детей нацист Оберландер осуждён за геноцид Подробнее

Без такого оформления прокуратура не могла в обычном порядке отправлять вызовы на начало отбывания наказания. Поэтому часть осужденных действительно оставалась на свободе, а места в тюрьмах при этом могли пустовать. Точное число людей, которых коснулась проблема, неизвестно: отдельную статистику ведомство не вело.

Полтора года на подготовку

Причина дефицита оказалась связана с изменением федеральных правил. 31 марта 2025 года Министерство юстиции Германии приняло второе постановление об изменении правил использования бланков для официального вручения документов. В новых формах появилось дополнительное поле для отметки.

Изменения вступили в силу 1 августа 2025 года, однако старые бланки разрешили использовать в переходный период — до 31 июля 2026-го. Таким образом, у немецких ведомств было около 16 месяцев, чтобы заказать новые конверты и обеспечить необходимый запас. Что будет взамен? Немецкие юристы вплотную взялись за «отца» и «мать» Подробнее

Однако уже после наступления нового срока выяснилось, что расчет оказался неверным. По словам представителя Генеральной прокуратуры Берлина Алана Бауэра, новая партия бланков была закуплена вовремя, но из-за неожиданно высокого спроса в системе исполнения наказаний ее хватило всего примерно на две недели.

Новые конверты

После этого возникла новая проблема: следующая поставка задержалась. В прокуратуре объяснили это, предположительно, повышенным спросом со стороны других государственных ведомств, которым новые бланки также понадобились одновременно.

Представитель прокуратуры назвал перебой кратковременным и заявил, что новая партия уже поступила. Однако сотрудники службы исполнения наказаний сообщили Berliner Zeitung, что полученных конвертов по-прежнему недостаточно.

При этом речь идет не о том, что суды отменили назначенные наказания или освободили заключенных. Сбой произошел на этапе административного оформления вызова на начало отбывания срока. Но именно она необходима, чтобы человек вовремя отправился в тюрьму. Колония ФРГ. Военный суд оправдал солдат США, зарезавших немца Подробнее

Кто заплатит?

Особенно примечательно, что дефицит возник после изменения правил, о котором государственные учреждения знали заранее. Формально времени на переход было достаточно, однако запаса новых бланков не хватило уже через несколько недель.

Сколько именно осужденных получили отсрочку из-за нехватки конвертов, власти не знают. Отдельный учет таких случаев не велся. Поэтому оценить масштаб последствий сбоя невозможно — как история с желтыми конвертами повлияет на систему исполнения приговоров в Германии пока никому непонятно.