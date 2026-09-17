Суды конфисковали у коррупционеров имущество на 3 трлн рублей

Более трёх триллионов рублей, изъятых у осужденных за коррупцию граждан, направили российские суды в доход государства. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
«По итогам прошлого года и первого полугодия текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму свыше трех триллионов рублей, если перевести в валюту, то это 36 миллиардов долларов», — заявил Гуцан.
По словам генпрокурора, в доход государства были обращены тысячи объектов недвижимости, транспортных средств, финансовых активов и производственных комплексов. В этот список также вошли связанные с ними бизнес-структуры.
Как сказал Гуцан, подобное накопительство указывает на признаки деградации личности.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге ФСБ пресекла деятельность масштабной сети нелегального оборота оружия.