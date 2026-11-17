Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил победителя и призеров XVI Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Победителем конкурса стал майор полиции Валерий Минликаев, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Калтасинскому району Республики Башкортостан. В качестве главного приза он получил автомобиль УАЗ «Патриот», а также медаль МВД «За доблесть в службе», почетную грамоту и памятный нагрудный знак.

Второе место занял капитан полиции Александр Резанов из Вологодской области, третье — старший лейтенант полиции Ирек Ситдиков из Республики Татарстан. Они также получили ведомственные награды и ценные подарки.

В заключительном этапе конкурса участвовали 83 сотрудника из разных регионов страны. В этом году при определении победителей учитывались результаты голосования жителей регионов и соответствие участников квалификационным требованиям.

Во время церемонии Колокольцев отметил вклад участковых в обеспечение правопорядка. Он рассказал, что в 2026 году они раскрыли каждое четвертое преступление, пресекли около 1,2 млн административных правонарушений и провели проверки по 8 млн обращений граждан.

Колокольцев также сообщил, что в работу участковых внедряют технологии искусственного интеллекта. Разрабатываемые ИИ-помощники должны облегчить выполнение рутинных операций при рассмотрении обращений, однако окончательные решения останутся за сотрудниками МВД.

Ранее заммэра Москвы Александр Горбенко поздравил столичных участковых уполномоченных полиции и ветеранов службы с профессиональным праздником, который в РФ отмечается 17 ноября.