Киев превращают в город-призрак: небывалые удары парализуют город

Население Киева заметно уменьшилось, отказ Владимира Зеленского от переговоров приближает город к опустению. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что происходит в украинской столице.

Напомним, в ночь на 17 сентября в Киеве и области прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков. Военкоры уточнили, что удары наносились беспилотниками «Герань» и «Искандером-М».

Кроме Киева, взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Бровары, Фастов, Васильков, Триполье, Вышгород, Борисполь.

После серии прилетов в сети появились кадры мощных пожаров. В частности, в Броварах, предварительно, поражен логистический комплекс, который ВСУ использовали в своих целях.

«Сейчас население Киева заметно уменьшилось, но все равно пока еще прилично остается людей. В лучшие времена там было больше трех миллионов человек, сейчас - примерно чуть больше двух миллионов. Судя по тому, как киевские власти готовятся к зиме, людей может стать еще меньше», - пояснил военный эксперт.

Дандыкин отметил, что сам Зеленский во время ударов по военным объектам предпочитает находиться за границей или отсиживается в бункере. В подвалы планируют перебраться и представители Верховной Рады. Ситуация будет ухудшаться, пока Зеленский не пойдет на мирные переговоры.

«Но работы еще много. Многие военные объекты поражены, удары идут и по портам, которые используют ВСУ. Западная часть Украины попадает под удары, именно там сейчас сконцентрировано основное производство ракет и беспилотников. Не исключено, что многие такие производства находятся в Польше и Германии. Они работают под маркой украинских брендов», - добавил специалист.

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