Предложение скрыть номер телефона в домовом чате может оказаться предлогом для кражи доступа к «Госуслугам», предупредил киберэксперт Владимир Зыков в беседе с RT.

По словам эксперта, мошенники пользуются доверием к привычным бытовым обсуждениям. Они представляются администраторами группы или сотрудниками управляющей компании и просят назвать код из смс якобы для изменения настроек.

Зыков подчеркнул, что для скрытия номера или удаления участника из чата такие коды не нужны. При этом злоумышленнику необязательно действительно управлять группой: он может написать жильцу лично, поэтому знакомые имя и фотография не подтверждают его полномочия.

Если собеседник требует код, эксперт рекомендовал прекратить разговор и самостоятельно связаться с настоящим администратором по известному номеру. Подозрительный аккаунт можно заблокировать и отправить на него жалобу. Если мошенники захватили всю группу, Зыков посоветовал предупредить соседей и создать новый чат через проверенные контакты.