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Киберэксперт Бедеров предупредил о комбинированных атаках мошенников

Изображение сгенерировано Gemini
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Комбинирование звонков, сообщений и поддельных сайтов стало закономерным этапом развития телефонного мошенничества, рассказал RT эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

По его словам, такая схема усиливает доверие жертвы: звонок от якобы сотрудника банка создаёт ощущение официальности, сообщение в мессенджере подтверждает легенду, а фишинговая страница визуально завершает обман.

Бедеров отметил, что подобные атаки легко масштабируются благодаря голосовым ботам, готовым шаблонам, фишинговым конструкторам и базам телефонных номеров. При этом технического взлома банка зачастую не происходит.

«Мошенники не взламывают банк, они взламывают человека», - подчеркнул специалист.

Для защиты эксперт советует не сообщать логины, пароли, коды из СМС, push-коды и CVV, не переходить по банковским ссылкам из мессенджеров и самостоятельно перезванивать в банк по официальному номеру. В дальнейшем, по его прогнозу, к подобным схемам будут чаще добавляться ИИ-голоса, дипфейки и более качественные поддельные сайты.
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