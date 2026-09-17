IT-специалист Ситнов рассказал, как найти скрытую видеокамеру в квартире

Обнаружить скрытую камеру в квартире можно, используя обычный смартфон, сказал в интервью «360» IT-специалист Кирилл Ситнов.

Он рассказал, что поскольку камеры обычно оснащают инфракрасным освещением, благодаря телефону их можно вычислить в темноте.

«Инфракрасный свет вы можете через камеру смартфона запечатлеть с любого пульта дистанционного управления — от кондиционера или телевизора. Возможно, стоит использовать фронтальную, так как на основной могут стоят ИК-фильтры», - сказал эксперт.

Чтобы закрыть найденную камеру, нужно использовать не пропускающую свет ткань или малярный скотч, сказал Ситнов.

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