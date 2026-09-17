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IT-специалист Ситнов рассказал, как найти скрытую видеокамеру в квартире

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Обнаружить скрытую камеру в квартире можно, используя обычный смартфон, сказал в интервью «360» IT-специалист Кирилл Ситнов.

Он рассказал, что поскольку камеры обычно оснащают инфракрасным освещением, благодаря телефону их можно вычислить в темноте.

«Инфракрасный свет вы можете через камеру смартфона запечатлеть с любого пульта дистанционного управления — от кондиционера или телевизора. Возможно, стоит использовать фронтальную, так как на основной могут стоят ИК-фильтры», - сказал эксперт.

Чтобы закрыть найденную камеру, нужно использовать не пропускающую свет ткань или малярный скотч, сказал Ситнов.

Ранее юрист Ирина Лукьянова рассказала aif.ru, что штраф за видеосъемку соседей по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» может достигать 200 тысяч рублей. В отдельных случаях возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
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