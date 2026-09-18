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Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
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IT-эксперт Махмутов объяснил новую схему мошенников с чужими переводами

Изображение сгенерировано Gemini
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Неожиданно поступившие на банковский счёт деньги не стоит самостоятельно переводить по реквизитам предполагаемого отправителя, поскольку это может быть частью мошеннической схемы, рассказал KP.RU IT-эксперт Ахметжан Махмутов.

По его словам, злоумышленники размещают объявление о продаже товара, но покупателю дают реквизиты постороннего человека. После перевода они связываются с владельцем счёта, сообщают об ошибочном зачислении и просят вернуть деньги уже на другие реквизиты.

В результате владелец счёта невольно переводит средства мошенникам, покупатель остаётся без товара и денег, а человек, через которого прошёл платёж, может столкнуться с разбирательствами.

Махмутов объяснил, что схема строится на эффекте неожиданности и желании человека быстро вернуть чужие деньги. Мошенники дополнительно создают ощущение срочности и могут представляться сотрудниками банка.

Если на счёт поступили неизвестные средства, эксперт советует сразу обратиться в банк и оформить возврат официально, не переводя деньги самостоятельно.

При покупках на сайтах объявлений Махмутов рекомендует пользоваться штатными инструментами площадки, эскроу-счетами или оплатой при получении и насторожиться, если продавец требует прямой перевод и торопит с оплатой.
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Обществопереводымошенничестводеньгибанковский счет
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