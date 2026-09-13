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Интерактивная карта памяти. «Евразия» представила стенд на МФМ-2026

пресс-служба АНО Евразия

На стенде организации участники фестиваля знакомятся с проектами о сохранении исторической памяти, молодежном лидерстве и международном сотрудничестве. 

«Евразия» представила свой стенд на Международном фестивале молодежи, выступив генеральным партнером форума в Екатеринбурге. Пространство объединило проекты организации, посвященные сохранению исторической памяти, развитию молодежного лидерства, продвижению русского языка и укреплению дружбы между странами континента.

Одной из центральных тем стенда стало международное патриотическое движение. Участники фестиваля могли познакомиться с историческими материалами, проверить знания о Великой Отечественной войне и принять участие в интерактивных заданиях.

«Очень приятно было увидеть ребят из разных стран. Они привезли свои семейные реликвии: трофейный фотоаппарат, с которым прадедушка приехал из Германии, портсигар, с которым прадед прошел долгий путь от призывного пункта до Берлина. Кто-то привез документы, награды. И это очень важно. Нашу победу в Великой Отечественной войне пытаются переписать. Мы против этого. Помимо того, что это несодержательно, это еще и преступно. Почему? Потому что, если убрать этот компонент из будущего, про которое рассказывает фестиваль, мы останемся в голой пустыне, где будем совершать те же ошибки», — подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
Фото: пресс-служба АНО Евразия

Отдельно участники обсудили на брифинге развитие патриотического движения. Борис Чернышов рассказал о новых форматах работы с исторической памятью и участии молодых людей из разных стран в соответствующих проектах. Он отметил, что особенно важно сохранять личные свидетельства о Великой Отечественной войне: семейные реликвии, документы, награды и другие артефакты, которые молодежь привозит из своих стран. По его словам, сохранение такой памяти имеет принципиальное значение на фоне попыток переписать историю ВОВ.

Кроме проектов, посвященных исторической памяти, на стенде представлены образовательные и молодежные инициативы. Посетители могли принять участие в медиапрактикумах, командных заданиях и дебатах, познакомиться с возможностями обучения, а также узнать о проектах организации.
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ОбществоМФМ-2026
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