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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для всех знаков зодиака

istockphoto.com

Наступающая неделя приготовила каждому знаку зодиака свои испытания. Звезды подскажут, когда стоит проявить инициативу, а когда лучше взять паузу, чтобы избежать ошибок. Не доверяйте случайным людям, внимательно относитесь к деньгам и не забывайте о своем здоровье — именно эти моменты окажутся ключевыми в ближайшие дни.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Овен

Для представителей знака Овен на этой неделе в приоритете должны быть собственное благополучие и эмоциональное равновесие. Даже если работа и повседневная суета будут требовать максимальной отдачи, не забывайте заботиться о себе. В понедельник и вторник не позволяйте окружающим манипулировать вами и брать на «слабо». В середине недели вероятны конфликты из-за разных взглядов на текущую ситуацию. В пятницу полезно пересмотреть круг общения — рядом должны остаться люди, которые искренне поддерживают вас. В любви не исключены приятные знакомства, если перестанете жить прошлым. Выходные посвятите здоровому образу жизни и восстановлению сил.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Телец

Тельцам предстоит насыщенная и продуктивная неделя. Отдых придется отложить — именно сейчас звезды проверяют вашу готовность использовать все силы и ресурсы ради будущих достижений. Во вторник будьте особенно деликатны в общении, чтобы случайно не задеть чувства близкого человека. В среду не раскрывайте никому личные планы и не доверяйте свои секреты даже хорошим знакомым. Среда потребует осторожности в финансовых вопросах: избегайте крупных покупок и необдуманных расходов. Конец недели может подарить судьбоносное знакомство, которое со временем перерастет в крепкую дружбу или романтические отношения.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Близнецы

Для Близнецов неделя пройдет под знаком внутренних противоречий. Эмоции могут меняться стремительно, создавая проблемы и конфликты на ровном месте. Будьте тактичнее и не позволяйте чужим словам разрушать вашу уверенность в себе. Вторник обещает удачу тем, кто сохранит позитивный настрой. Среда подходит для построения карьеры, деловых переговоров и изучения бизнеса конкурентов. Во второй половине недели обстоятельства могут подтолкнуть к важным переменам, которых вы давно избегали. Пятница потребует особой осторожности — избегайте травмоопасных ситуаций. В выходные уделите максимум внимания семье, детям и домашним питомцам.

Сохраняйте хорошее настроение и будьте открыты к любви.
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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Рак

Ракам придется запастись терпением. Даже привычная выдержка может дать сбой под напором накопившихся дел и претензий окружающих. Во вторник родственники способны вывести вас из равновесия, однако не торопитесь отвечать резкостью. В середине недели может появиться интересная идея, которая откроет новые карьерные перспективы или станет началом собственного бизнеса. Главное — не действовать в одиночку, а искать единомышленников. Во второй половине недели звезды обещают приятные события в личной жизни. Вы можете встретить человека, который изменит их взгляд на любовь. Чтобы привлечь удачу, чаще выбирайте новые маршруты и соглашайтесь на неожиданные предложения.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Лев

Для Львов главной темой недели станет осторожность в общении. Сплетни, интриги и чужая зависть способны испортить даже самые перспективные планы. Не спешите делиться с окружающим информацией о своих успехах, доходах или достижениях. Во вторник смело запускайте новый проект, но рассчитывайте только на собственные силы. В четверг вас могут попытаться втянуть в конфликт в роли миротворца — постарайтесь не становиться ни на одну из сторон. В любви не исключены приятные знакомства, однако доверять новым людям стоит постепенно. Конец недели благоприятен для оформления документов, подписания договоров и серьезных финансовых решений.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Дева

Девам звезды советуют посвятить первую половину недели самым ответственным делам. Особенно важно тщательно анализировать входящую информацию и задавать вопросы, которые раньше откладывались. Вторник и среда подходят для обучения, повышения квалификации и получения новых профессиональных навыков. Четверг лучше провести спокойно и отказаться от романтических свиданий — вам придется восполнить запас внутренних сил. В пятницу следите за своими словами: раздражительность способна испортить отношения с любимым человеком или коллегами. Выходные идеально подходят для культурного отдыха, прогулок, театра и выставок.

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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Весы

Весам звезды рекомендуют на этой неделе отказаться от давления и действовать исключительно с помощью дипломатии. Умение договариваться станет вашим главным преимуществом. Во вторник придется принять непростое решение, которое повлияет на дальнейшее развитие событий. Не торопитесь и внимательно изучите все детали. Среда идеально подходит для деловых переговоров, общения с руководством и решения спорных вопросов. Вторая половина недели благоприятна для восстановления внутреннего равновесия. Заранее организуйте отдых на выходные: театр, природа, встреча с друзьями или небольшое путешествие помогут полностью перезагрузиться и вернуть вдохновение.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Скорпион

Для Скорпионов эта неделя станет временем уверенного движения к поставленным целям. Главное — не отвлекаться на мимолетные желания и не бросать начатое. Во вторник может появиться перспективный рабочий проект или выгодное предложение. Однако, прежде чем соглашаться, честно оцените собственные силы и наличие свободного времени. Среда обещает романтическое знакомство, которое способно перерасти в серьезные отношения. В четверг полезно заняться финансовым планированием и поиском дополнительных источников дохода. В пятницу вы получите неожиданный ответ на вопрос, который долго не давал покоя. В выходные постарайтесь не игнорировать знаки и подсказки, которые приведут к удачному результату.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Стрелец

Стрельцам предстоит неделя мелких забот и незначительных перемен. Уже во вторник планы могут резко измениться из-за неожиданной новости. В среду жизненный тонус временно снизится — позвольте себе полноценный отдых без чувства вины. Четверг отлично подходит для визита к врачу, стоматологу, косметологу, а также для покупок, связанных с красотой и здоровьем. Во второй половине недели звезды отблагодарят вас за прошлые усилия — возможны приятные новости, награды или финансовые поступления. В воскресенье не исключено интересное знакомство, которое всколыхнет чувства.

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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Козерог

Козерогам на этой неделе полезно сменить привычную обстановку и уделить максимум внимания личной жизни. Излишняя деловая активность сейчас способна привести к ошибкам. Во вторник высока вероятность конфликта — прежде чем спорить, подумайте, так ли вам важно доказывать свою правоту. Среда потребует осторожности в денежных вопросах: не доверяйте красивым обещаниям и тщательно проверяйте информацию. Во второй половине недели избегайте рискованных предложений и сомнительных денежных вложений. Регулярные прогулки, спорт и правильное питание помогут быстро восстановить силы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2029 года для знака зодиака Водолей

Водолеям на этой неделе звезды рекомендуют принимать решения исключительно разумом, а не эмоциями. Даже привычные дела могут потребовать больше времени и сил. Вторник особенно удачен для учебы, подготовки отчетов и интеллектуальной деятельности. В среду личная жизнь может преподнести сюрприз — не факт, что приятный. В четверг желательно выполнить старые обещания, закрыть долги и завершить незаконченные дела. Во второй половине недели настроение может ухудшиться, поэтому обязательно порадуйте себя любимым занятием, приятной покупкой или встречей с друзьями.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2026 года для знака зодиака Рыбы

Для Рыб неделя окажется насыщенной в эмоциональном плане. Настроение может меняться буквально каждый день — от вдохновения и романтики до легкой апатии. Особенно внимательно следите за здоровьем и финансовыми расходами: в этот период разумная экономия окажется весьма полезной. Во вторник займитесь профилактикой сезонных заболеваний или изменением привычек в сторону более здорового образа жизни. Среда обещает приятные события в любви, романтические знакомства и свидания. Во второй половине недели творческая энергия будет буквально переполнять вас. Общайтесь с единомышленниками, создавайте новые проекты и не позволяйте себе надолго оставаться в одиночестве. Звезды напоминают: удача чаще приходит к тем, кто умеет сохранять спокойствие и не принимает поспешных решений.
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