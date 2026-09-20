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Хирург Иванов рассказал о суевериях перед операциями

peoplecreations / magnific.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Главное перед сложной операцией не суеверия, а полная концентрация, уверенность в команде и заранее продуманный план действий, рассказал Херсонскому агентству новостей заведующий хирургическим отделением Генической ЦРБ Денис Иванов.

По его словам, среди хирургов существуют свои традиции. Некоторые не любят, когда перед операцией их хвалят или желают «ни пуха ни пера», другие привыкли соблюдать определённую последовательность действий при подготовке.

Сам Иванов перед сложным вмешательством мысленно проходит весь его ход, ещё раз проверяет план и заранее учитывает возможные осложнения.

«Главное — не суеверие, а полная концентрация и уверенность в своих действиях, в своей команде», — отметил хирург.

К операции Иванов, по его словам, приступает после такой подготовки и с молитвой.
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