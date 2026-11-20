С 30 ноября по 6 декабря во всех регионах России пройдёт Всероссийская неделя «Открыто для всех». Её центральным событием станет второй Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», который состоится в Москве 2–3 декабря.

Эти события – только часть, хотя и самая заметная, большого одноимённого проекта, который по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) существует с 2022 года, помогая бизнесу трудоустраивать людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также создавать доступную для них среду как на производстве, так и в общественных пространствах.

Обязательства выше квот

Главное, что изменилось в социуме за последние годы: мы стали видеть инвалидов. На улицах, в транспорте, в студенческих аудиториях и школьных классах. То есть они живут не замкнутыми в своём узком мирке, а среди нас. Более того, участники СВО, лишившиеся ног или рук, летом ходят в шортах и футболках, не стесняясь обнажать свои протезы или культи. И окружающих это нисколько не смущает – наоборот, вызывает уважение.

«Важно, что 50% бойцов, вернувшихся с СВО с инвалидностью, в том числе после ампутаций, на сегодняшний день трудоустроены. Тут надо отметить, что, если речь идёт о профессиональных военных, то им, чтобы трудоустроиться, надо ещё получить новую профессию (сделать это, причём в доступной и бесплатной форме, им помогают). И с учётом этого обстоятельства половина трудоустроенных – высокая цифра, отражающая большую работу», — сказал в начале заседания оргкомитета проекта «Открыто для всех» его председатель, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Да и в целом наш социум становится всё более доступным для людей с ОВЗ. У проекта «Открыто для всех», по словам Новикова, в этом своя роль. Прежде всего речь идёт о взаимодействии общественных организаций (в лице АСИ), бизнеса и власти. Хорошим инструментом такого сотрудничества стал Национальный инклюзивный договор. Его с Агентством стратегических инициатив заключают бизнес-компании, возлагая на себя обязательства по трудоустройству людей с ОВЗ (выше существующих квот), развитию доступной среды для таких сотрудников, созданию для них программ и сервисов.

«Национальный инклюзивный договор подписали уже 2152 организации из всех регионов страны, что внесло большой вклад в социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил Сергей Новиков.

«Во всех регионах страны есть предприниматели и организации, которые участвуют в нашем проекте, подписав такой договор», — уточнила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Вся работа, что ведётся государством по созданию возможностей для людей с инвалидностью, считает она, может быть кратно увеличена за счёт ресурсов бизнеса и негосударственного сектора.

«Поэтому для нас ключевая цель – сделать так, чтобы в этой повестке участвовало как можно больше предпринимателей, крупных предприятий, а также граждан нашей страны», — сказала Чупшева.

Но есть нюанс. Наибольшее количество подписантов договора – это организации, работающие в социальном секторе (23%) и образовании (15%). А вот производственные компании представлены скромнее – их 10%, компаний из сферы услуг – 8%, а организаций культуры, искусства и досуга – вообще лишь 5%.

На последний показатель обратила внимание член оргкомитета проекта Александра Левицкая. По её мнению, с учреждениями культуры нужно работать обстоятельно, поскольку как раз там возможностей для трудоустройства людей с ограничениями по здоровью весьма много.

Впереди форум

Немало внимания на заседании оргкомитета проекта «Открыто для всех» уделили предстоящему одноимённому всероссийскому форуму. Он пройдёт в кластере «Ломоносов», и участники обсудят передовые практики интеграции людей с инвалидностью в социум, представят инновационные технологии и определят важные векторы развития инклюзивной среды в России.

Компании, которые показали лучшие результаты в создании условий для обучения, развития, трудоустройства и поддержки людей с инвалидностью, а также обеспечения доступности для них товаров, услуг и сервисов, будут отмечены наградами. Оргкомитет утвердил 8 номинаций премии в этом году: «Доступная среда», «Корпоративная политика», «Инклюзивный туризм», «Креативная индустрия без границ», «Универсальные решения для человека», «Мир возможностей», «Вместе к инклюзии» и «Защитники Отечества».

Кроме того, будет ещё одна, специальная номинация: «Лидеры изменений». Ею наградят регион, показывающий лучшие результаты в развитии инклюзии. Кстати, результаты в АСИ определяют не по отчётности официальных лиц, а на основании мнения тех, для кого все усилия в области инклюзии предпринимаются.

«В рамках рейтинга качества жизни второй год мы проводим расчёт рейтинга инклюзивных регионов – опрашиваем людей с инвалидностью, семьи, где есть родственник с инвалидностью, о качестве их жизни. Ежегодно опрашиваем около 5 тысяч респондентов. На форуме будут представлены результате рейтинга этого года», — рассказала Светлана Чупшева.

Безбарьерная среда, считают члены оргкомитета, должна распространяться не только на улицы – она нужна в госучреждениях, на транспорте и объектах культуры. Чтобы человек с ограничениями по здоровью, выйдя из дома, мог спокойно проделать нужный ему маршрут: к примеру, дом – музей – магазин – дом. То есть нужен комплексный подход. И это, по словам гендиректора АСИ, важная задача на следующий год.