Миру не хватает медиков. ВОЗ прогнозирует скорый глобальный дефицит врачей

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует дефицит 11,1 млн медицинских работников к 2030 году. Это обновленная оценка: ранее ВОЗ прогнозировала дефицит примерно в 10 миллионов специалистов. При этом общее число работников здравоохранения в мире уже превысило 70 миллионов.
Основной кадровый голод - в Африке
На первый взгляд ситуация выглядит не столь драматично. Численность медиков растет, а разрыв постепенно сокращается. Но средние мировые показатели скрывают огромную разницу между странами. Там, где население стареет быстро, потребность в лечении и уходе растет одновременно с числом людей, выходящих из профессии.
Особенно тяжелым остается положение в Африке и странах с низким и средним уровнем дохода. ВОЗ указывает, что на Африканский и Восточно-Средиземноморский регионы к 2030 году придется почти 70% прогнозируемого дефицита. При этом сельские и удаленные районы испытывают еще более острый кадровый голод.
Причина кризиса - старение населения
Подготовка врача занимает много лет. Одновременно увеличивается потребность в помощи пожилым людям: старение населения означает больше хронических заболеваний, операций, реабилитации и длительного ухода. Проблема касается и обеспеченных государств. Даже при высокой плотности врачей система может испытывать нехватку отдельных специалистов, особенно в больницах, отделениях экстренной помощи и в уходе за пожилыми. Поэтому международный наем становится все более заметной частью кадровой политики.
Еще один фактор — международная миграция. Развитые государства способны быстрее закрывать вакансии за счет медиков, получивших образование за рубежом. Для принимающих стран это позволяет уменьшить кадровое давление без многолетнего ожидания новых выпускников.
Замкнутый круг
Но у такой модели есть обратная сторона. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), страны организации в 2023 году использовали более 600 тыс. врачей, обученных за рубежом. Их число выросло более чем на 50% с 2010 года. В среднем иностранное образование имели 20% практикующих врачей в странах OECD.
В итоге глобальная проблема превращается в замкнутый круг. Одни страны пытаются быстрее привлечь готовых специалистов, другие теряют часть собственного ресурса. Одновременно население стареет, а спрос на помощь растет. Подготовка новых работников остается главным долгосрочным решением, но ее результаты невозможно получить быстро.
ВОЗ отмечает, что международная миграция способна усиливать разрыв в странах, откуда специалисты уезжают. Для государства, которое теряет подготовленного врача или медсестру, это означает не только пустую ставку, но и потерю вложений в образование. В итоге дефицит перемещается из одной системы здравоохранения в другую.
Комплексный подход
Проблема усугубляется распределением кадров. Специалисты концентрируются там, где выше зарплаты и лучше условия работы, тогда как удаленные районы часто остаются без достаточной медицинской помощи.
В результате странам приходится одновременно решать несколько задач: увеличивать прием в медицинские вузы, удерживать опытных сотрудников и создавать условия для работы молодых специалистов. Одной меры недостаточно, поскольку демографические изменения уже повышают нагрузку на систему здравоохранения.