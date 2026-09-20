Миру не хватает медиков. ВОЗ прогнозирует скорый глобальный дефицит врачей

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует дефицит 11,1 млн медицинских работников к 2030 году. Это обновленная оценка: ранее ВОЗ прогнозировала дефицит примерно в 10 миллионов специалистов. При этом общее число работников здравоохранения в мире уже превысило 70 миллионов.

Основной кадровый голод - в Африке

На первый взгляд ситуация выглядит не столь драматично. Численность медиков растет, а разрыв постепенно сокращается. Но средние мировые показатели скрывают огромную разницу между странами. Там, где население стареет быстро, потребность в лечении и уходе растет одновременно с числом людей, выходящих из профессии.

Особенно тяжелым остается положение в Африке и странах с низким и средним уровнем дохода. ВОЗ указывает, что на Африканский и Восточно-Средиземноморский регионы к 2030 году придется почти 70% прогнозируемого дефицита. При этом сельские и удаленные районы испытывают еще более острый кадровый голод. «Смотрели как на божество». Врач о миссии в Чаде: жара, операции при свечах Подробнее

Причина кризиса - старение населения

Подготовка врача занимает много лет. Одновременно увеличивается потребность в помощи пожилым людям: старение населения означает больше хронических заболеваний, операций, реабилитации и длительного ухода. Проблема касается и обеспеченных государств. Даже при высокой плотности врачей система может испытывать нехватку отдельных специалистов, особенно в больницах, отделениях экстренной помощи и в уходе за пожилыми. Поэтому международный наем становится все более заметной частью кадровой политики.

Еще один фактор — международная миграция. Развитые государства способны быстрее закрывать вакансии за счет медиков, получивших образование за рубежом. Для принимающих стран это позволяет уменьшить кадровое давление без многолетнего ожидания новых выпускников. Доктор в неволе. Молодых врачей отправят лечить туда, где надо Подробнее

Замкнутый круг

Но у такой модели есть обратная сторона. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), страны организации в 2023 году использовали более 600 тыс. врачей, обученных за рубежом. Их число выросло более чем на 50% с 2010 года. В среднем иностранное образование имели 20% практикующих врачей в странах OECD.

В итоге глобальная проблема превращается в замкнутый круг. Одни страны пытаются быстрее привлечь готовых специалистов, другие теряют часть собственного ресурса. Одновременно население стареет, а спрос на помощь растет. Подготовка новых работников остается главным долгосрочным решением, но ее результаты невозможно получить быстро.

ВОЗ отмечает, что международная миграция способна усиливать разрыв в странах, откуда специалисты уезжают. Для государства, которое теряет подготовленного врача или медсестру, это означает не только пустую ставку, но и потерю вложений в образование. В итоге дефицит перемещается из одной системы здравоохранения в другую. Фитнес-тренер хирургу не замена. Куда уходят врачи и почему Подробнее

Комплексный подход

Проблема усугубляется распределением кадров. Специалисты концентрируются там, где выше зарплаты и лучше условия работы, тогда как удаленные районы часто остаются без достаточной медицинской помощи.

В результате странам приходится одновременно решать несколько задач: увеличивать прием в медицинские вузы, удерживать опытных сотрудников и создавать условия для работы молодых специалистов. Одной меры недостаточно, поскольку демографические изменения уже повышают нагрузку на систему здравоохранения.