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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Досье

Категория:  Политики и чиновники
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9 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее должность главы Росздравнадзора занимал Михаил Мурашко, который в начале 2020 года был назначен на пост министра здравоохранения.

Алла Самойлова.
Алла Самойлова. Фото: Росздравнадзор

Биография

Алла Владимировна Самойлова родилась 5 февраля 1967 года в городе Чебоксары.

В 1990 году получила диплом Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова по специальности «Лечебное дело, акушерство и гинекология».

После окончания университета трудилась в медсанчасти Чебоксарского хлопчатобумажного комбината.

В 1993 году окончила аспирантуру Чувашского университета и там же начала работать ассистентом кафедры акушерства и гинекологии.

В 1994 году стала главным врачом Чебоксарского медицинского центра «Семья».

В 2001 году была назначена на пост главного врача ГУЗ «Президентский перинатальный центр».

В 2009 года году защитила докторскую диссертацию и стала заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Института усовершенствования врачей, в 2010-м — заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Чувашского университета.

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25 января 2012 года Алла Самойлова была назначена заместителем председателя кабинета министров — министром здравоохранения и социального развития Чувашии. Также до октября 2015 выступала заместителем председателя кабинета министров Чувашии.

С октября 2015 по февраль 2017 года занимала пост министраздравоохранения Чувашии.

В 2016 году стала генеральным директором АО «Санаторий Чувашиякурорт».

В июле 2018 года Алла Самойлова была назначена советником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора), в дальнейшем — начальником управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения ведомства.

В начале марта 2020 года возглавила департамент проектной деятельности Минздрава РФ.

Алла Самойлова — автор свыше 80 научных работ и двух патентов на изобретения. Является заслуженным врачом Чувашской Республики (2007). Имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Минздрава России и медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

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