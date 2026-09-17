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Guardian: климатический кризис мог повлиять на сход ледника в Непале

Gopal Dahal / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Изменение климата могло спровоцировать дестабилизацию ледника и последующее разрушительное наводнение в Непале. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на исследователей World Weather Attribution (WWA).

«Ученые приходят к выводу, что глобальное потепление стало дестабилизирующим фактором, приведшим к обрушению ледника», — говорится в сообщении.

По данным ученых, температура в районе катастрофы поднялась на два градуса выше доиндустриального уровня. Показатели за июль и август побили локальные рекорды, потепление повлияло на стабильность ледника.

При этом в исследовании WWA климатический кризис не называют главной причиной обрушения. Ученые рассматривают его лишь как фактор дестабилизации местной геологической структуры.

Напомним, в конце августа на границе Непала и Китая сошёл оползень из льда и горных пород, который затопил десятки населённых пунктов и привёл к гибели более 1400 человек.
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ОбществоНепалсход ледникаоползень
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