Guardian: климатический кризис мог повлиять на сход ледника в Непале

Изменение климата могло спровоцировать дестабилизацию ледника и последующее разрушительное наводнение в Непале. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на исследователей World Weather Attribution (WWA).



«Ученые приходят к выводу, что глобальное потепление стало дестабилизирующим фактором, приведшим к обрушению ледника», — говорится в сообщении.



По данным ученых, температура в районе катастрофы поднялась на два градуса выше доиндустриального уровня. Показатели за июль и август побили локальные рекорды, потепление повлияло на стабильность ледника.



При этом в исследовании WWA климатический кризис не называют главной причиной обрушения. Ученые рассматривают его лишь как фактор дестабилизации местной геологической структуры.



Напомним, в конце августа на границе Непала и Китая сошёл оползень из льда и горных пород, который затопил десятки населённых пунктов и привёл к гибели более 1400 человек.