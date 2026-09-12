Гражданин Нидерландов Дейстер получил разрешение на проживание в РФ

Гражданин Нидерландов Дмитрий Дейстер получил разрешение на временное проживание во Владимирской области. Документ 25-летнему мужчине вручил начальник управления по вопросам миграции УМВД по региону Дмитрий Архипов, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным УМВД, молодой человек переехал вслед за родителями, которые ранее поселились во Владимирской области и уже получили разрешение на временное проживание.

Любовь к России ему привила мама Евгения. Решение связать жизнь с нашей страной Дмитрий объяснил желанием жить и быть полезным там, где ему близки дух и мировоззрение.

Сотрудники миграционной службы помогли ему с оформлением документов. Уже через год он сможет подать заявление на вид на жительство, что расширит возможности в учебе и работе, а в перспективе позволит получить гражданство РФ. Ключевой задачей на данном этапе в ведомстве назвали освоение русского языка для полной интеграции в общество.

Ранее сообщалось, что 4 страны ЕС с 1 октября 2026 года перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта.