Государственная Дума на пленарном заседании 17 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект, увеличивающий предельный возраст пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет.

Документ также корректирует предельный возраст нахождения в запасе: для женщин-офицеров он вырастет с 50 до 55 лет, для женщин с иными воинскими званиями — с 45 до 50 лет.

Как следует из пояснительной записки, нововведения касаются только тех, кто поступит на службу после вступления закона в силу. По замыслу авторов, поправки создадут дополнительные социальные гарантии для военнослужащих-женщин.

Сейчас установленные параметры не всегда позволяют выслужить сроки, дающие право на пенсию и жильё. В частности, женщина, заключившая контракт в 25–30 лет и служащая в местности без льготной выслуги, рискует остаться без пенсионного обеспечения и жилья по достижении предельного возраста.

В пояснительной записке также отмечается, что в условиях специальной военной операции значительная часть личного состава медицинских подразделений — это военнослужащие-женщины, в том числе достигшие предельного возраста. Авторы указывают, что многие из них являются высококлассными специалистами.

Если закон будет принят и подписан президентом РФ Владимиром Путиным, он вступит в силу с января будущего года. Законопроект внесён правительством РФ и зарегистрирован под номером 8108-9.

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