Главный раввин России Берл Лазар поздравил с Новым годом Рош-а-Шана

Сегодня празднуется еврейский новый год, или, как правильно называется этот день, Рош-а-Шана. С поздравлениями к россиянам обратился главный раввин России Берл Лазар: «Поздравляю вас всех с Рош-а-Шана, желаю вам, чтобы наступающий год стал добрым и сладким, чтобы все трудности остались позади, и чтобы все мы в этом году видели только хорошее. В наших молитвах в этот день есть несколько вещей, которые, на самом деле, тесно связаны друг с другом.

Во-первых, это раскаяние в ошибках, допущенных в году уходящем, обещание эти ошибки исправить.

Во-вторых – просьбы быть записанными в Книгу жизни, чтобы было нам подарено здоровье, хороший заработок, счастье.

И третье, о чем мы просим в новогодних молитвах – это чтобы Б-г стал царем над нами и над всем миром.

Совершая молитву, мы понимаем, что годы нашей жизни проходят не как круг за кругом, а как одна восходящая спираль. То есть – каждый новый год это новый подъем, чтобы жизнь наша становилась более правильной, более осмысленной, более счастливой.

Наши мудрецы учат, что именно от наших молитв на Рош-а-Шана зависит, каким станет для нас начинающийся год».