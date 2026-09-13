Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
1244

Гипсовая голова помогла поймать убийцу жены и троих детей спустя 18 лет

freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В 1971 году бухгалтер Джон Эмиль Лист убил жену, мать и троих детей в их особняке в Нью-Джерси и исчез. Об этом громком деле писали многие американские средства массовой информации.

Почти 18 лет он жил под именем Роберта Кларка, работал бухгалтером, ходил в церковь и даже женился, не вызывая подозрений.

В 1989 году в передаче «Их разыскивают в Америке» показали гипсовый бюст, созданный скульптором Фрэнком Бендером. Он состарил лицо Листа по старым фотографиям, добавив залысины и тяжелые очки. После эфира на горячую линию поступило более 200 звонков, а бывшая соседка узнала в скульптуре своего знакомого, сообщает New York Daily News.

Через 11 дней после показа ФБР задержало Листа на работе. Отпечатки пальцев подтвердили его личность. В 1990 году его приговорили к пяти пожизненным срокам. Лист умер в тюрьме в 2008 году.

Ранее сообщалось, что во Флориде следователи смогли раскрыть убийство двух сестер, совершенное 53 года назад.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоубийцабюстманьякголовагипсСША
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть