Гипсовая голова помогла поймать убийцу жены и троих детей спустя 18 лет

В 1971 году бухгалтер Джон Эмиль Лист убил жену, мать и троих детей в их особняке в Нью-Джерси и исчез. Об этом громком деле писали многие американские средства массовой информации.

Почти 18 лет он жил под именем Роберта Кларка, работал бухгалтером, ходил в церковь и даже женился, не вызывая подозрений.

В 1989 году в передаче «Их разыскивают в Америке» показали гипсовый бюст, созданный скульптором Фрэнком Бендером. Он состарил лицо Листа по старым фотографиям, добавив залысины и тяжелые очки. После эфира на горячую линию поступило более 200 звонков, а бывшая соседка узнала в скульптуре своего знакомого, сообщает New York Daily News.

Через 11 дней после показа ФБР задержало Листа на работе. Отпечатки пальцев подтвердили его личность. В 1990 году его приговорили к пяти пожизненным срокам. Лист умер в тюрьме в 2008 году.

Ранее сообщалось, что во Флориде следователи смогли раскрыть убийство двух сестер, совершенное 53 года назад.