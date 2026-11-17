Дискообразный объект диаметром около 60 метров на дне Балтийского моря, вероятно, представляет собой холм, сформированный движением ледника, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на объяснение геологов.

Объект обнаружила шведская команда Ocean X в 2011 году с помощью гидролокатора. Он расположен на глубине 87 метров. Необычная форма и две протяжённые борозды рядом с ним породили версии об искусственном происхождении находки.

Образцы пород исследовал геолог Стокгольмского университета Фолькер Брюхерт. Большинство проб оказались гранитом, песчаником и гнейсом — породами, характерными для этой части Балтики.

Предполагаемое объяснение связано с древними ледниками, которые перемещали валуны и придавали им необычные очертания. Сам объект учёные считают возможным друмлином — холмом из камней и осадочных пород, сформированным ледником. Борозды рядом с ним также объясняют движением ледяного щита.