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Зарядка с Евгенией Медведевой на Международном молодежном форуме

Фигуристка Евгения Медведева совместно с танцорами Ильдаром Гайнутдиновым и Димой Пеле провела зарядку и танцевальный флешмоб на Международном фестивале молодежи.
Сперва участники размялись по авторской методике спортсменки.
Затем повторяли движения под композицию в исполнении Майкла Джексона.
Десятки участников международного форума приняли участие в активной тренировке со звездой.
В финале тренировки молодежь развернула гигантский оренбургский пуховой платок в цветах триколора под песню «Матушка-земля».
Международный фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Фигуристка Евгения Медведева совместно с танцорами Ильдаром Гайнутдиновым и Димой Пеле провела зарядку и танцевальный флешмоб на Международном фестивале молодежи.
Фигуристка Евгения Медведева совместно с танцорами Ильдаром Гайнутдиновым и Димой Пеле провела зарядку и танцевальный флешмоб на Международном фестивале молодежи.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Сперва участники размялись по авторской методике спортсменки.
Сперва участники размялись по авторской методике спортсменки.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Затем повторяли движения под композицию в исполнении Майкла Джексона.
Затем повторяли движения под композицию в исполнении Майкла Джексона.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Десятки участников международного форума приняли участие в активной тренировке со звездой.
Десятки участников международного форума приняли участие в активной тренировке со звездой.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В финале тренировки молодежь развернула гигантский оренбургский пуховой платок в цветах триколора под песню «Матушка-земля».
В финале тренировки молодежь развернула гигантский оренбургский пуховой платок в цветах триколора под песню «Матушка-земля».
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Международный фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Международный фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Фигуристка Евгения Медведева совместно с танцорами Ильдаром Гайнутдиновым и Димой Пеле провела зарядку и танцевальный флешмоб на Международном фестивале молодежи.
Фигуристка Евгения Медведева совместно с танцорами Ильдаром Гайнутдиновым и Димой Пеле провела зарядку и танцевальный флешмоб на Международном фестивале молодежи.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Сперва участники размялись по авторской методике спортсменки.
Сперва участники размялись по авторской методике спортсменки.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Затем повторяли движения под композицию в исполнении Майкла Джексона.
Затем повторяли движения под композицию в исполнении Майкла Джексона.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Десятки участников международного форума приняли участие в активной тренировке со звездой.
Десятки участников международного форума приняли участие в активной тренировке со звездой.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В финале тренировки молодежь развернула гигантский оренбургский пуховой платок в цветах триколора под песню «Матушка-земля».
В финале тренировки молодежь развернула гигантский оренбургский пуховой платок в цветах триколора под песню «Матушка-земля».
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Международный фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Международный фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
ОбществоФотоекатеринбургмолодёжьЕвгения Медведевамеждународный фестиваль молодежиИльдар ГайнутдиновДмитрий Пеле
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