Зарядка с Евгенией Медведевой на Международном молодежном форуме

Фигуристка Евгения Медведева совместно с танцорами Ильдаром Гайнутдиновым и Димой Пеле провела зарядку и танцевальный флешмоб на Международном фестивале молодежи.

Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи