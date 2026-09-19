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Закрытие мотосезона в Москве: фестиваль для самых брутальных

В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ОбществоФотомотоциклистымотофестивальмотосезонМосковский мотофестиваль
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